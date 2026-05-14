Su Prime Video, c'è una serie thriller con Nicole Kidman che batte Fallout e resiste in vetta da 60 giorni

Pubblicazione: 14 maggio alle 09:00

Il 2026 si sta rivelando un anno d'oro per i thriller criminali sulle piattaforme di streaming. Mentre Netflix celebra il trionfo globale di His & Hers, diventata la decima serie più vista di sempre sulla piattaforma superando addirittura la prima stagione di The Night Agent, Prime Video risponde con un fenomeno altrettanto impressionante ma forse ancora più duraturo: Scarpetta.



Lanciata l'11 marzo 2026, la serie thriller basata sui romanzi di Patricia Cornwell non ha mai mollato la presa sulle classifiche globali del servizio streaming di Amazon. A due mesi esatti dal debutto, Scarpetta si conferma come la settima serie più vista su Prime Video a livello mondiale secondo FlixPatrol, un risultato che acquisisce ancora più valore se confrontato con il destino di altre produzioni lanciate nello stesso periodo.



Cosa spiega questa straordinaria longevità? La risposta va cercata in una combinazione di fattori che raramente si allineano così perfettamente. In primo luogo, il cast stellare: Nicole Kidman nel ruolo della protagonista Kay Scarpetta, affiancata da nomi come Jamie Lee Curtis, Simon Baker, Bobby Cannavale e Ariana DeBose. Non si tratta solo di volti noti, ma di attori capaci di dare spessore e credibilità a personaggi complessi.

Ma il vero cuore pulsante di Scarpetta è la sua struttura narrativa. La serie presenta un mistero stratificato che si sviluppa attraverso due linee temporali distinte, creando un puzzle intricato in cui ogni episodio rivela nuove connessioni tra passato e presente. È il tipo di narrazione che premia gli spettatori attenti e li spinge a divorare un episodio dopo l'altro, cercando di anticipare le rivelazioni successive.



I romanzi di Patricia Cornwell dedicati alla dottoressa Kay Scarpetta, medico legale capo in Virginia, contano già 29 volumi. Una miniera di materiale narrativo che garantisce alla serie un futuro potenzialmente lunghissimo, immune dal rischio di esaurire prematuramente le storie da raccontare.



Non sorprende quindi che la seconda stagione sia già in lavorazione, con nuovi membri del cast recentemente annunciati. Il successo prolungato della prima stagione non è solo motivo di celebrazione per Prime Video, ma rappresenta un solido indicatore delle possibilità di longevità del progetto.