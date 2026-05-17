The Boys 5: le 7 (spinose) questioni irrisolte, sulle quali la serie dovrà far luce nell'episodio conclusivo

Pubblicazione: 17 maggio alle 12:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

1. Che fine ha fatto Ryan?

Ryan in The Boys - Prime Video

Dopo sette anni di violenza gratuita, satira feroce e momenti che hanno ridefinito il genere supereroistico,. Con 39 episodi alle spalle e un'ultima puntata che promette di essere memorabile,. Morti scioccanti, rivelazioni esplosive e colpi di scena hanno caratterizzato questi ultimi episodi, lasciando i fan con il fiato sospeso mentre si avvicinano al confronto finale.. La morte di Frenchie, uno dei membri originali del gruppo, ha stravolto gli equilibri e gettato i protagonisti in. Ma la perdita di un personaggio così amato non è l'unico nodo da sciogliere.e che potrebbero determinare il destino di tutti i personaggi rimasti in gioco.La situazione è più disperata che mai., rendendo completamente inutile il virus anti-super su cui la squadra aveva puntato tutto. Il piano principale è andato in fumo, il che ha costretto i Boys a. Con il villain più pericoloso della serie ora praticamente invincibile, le probabilità di vittoria sembrano ridotte al minimo. Eppure, proprio quando tutto sembra perduto,

Il giovane super, figlio di Patriota, è quasi morto per mano di suo padre prima di essere salvato e curato da Butcher. Dopo essere partito dal quartier generale dei Ragazzi, però, è letteralmente scomparso dai radar. La sua relazione con Butcher rimane fragile, ma quella con Patriota è completamente compromessa, il che lo rende un potenziale ago della bilancia nel conflitto finale. Ryan ha già dimostrato di essere disposto a sacrificarsi per proteggere gli innocenti, e sarebbe impensabile che la serie lo lasci ai margini nell'episodio conclusivo.



La sua assenza solleva dubbi non trascurabili. Sta pianificando qualcosa in segreto? Sta cercando un modo per fermare suo padre dall'interno? L'ipotesi che Ryan possa essere colui che alla fine uccide Patriota è tutt'altro che peregrina. Sarebbe un cerchio narrativo perfetto: il figlio che pone fine al regno di terrore del padre, ribaltando la dinamica tossica che li ha legati per tutta la serie. Il finale deve necessariamente riportarlo in scena e fornire una spiegazione convincente della sua sparizione.

2. Come finirà la storia di Abisso?

Abisso in The Boys - Prime Video

Tra tutti i personaggi secondari, Abisso è uno dei più longevi. Presente fin dalla prima stagione come membro dei Sette, è sopravvissuto a colleghi caduti uno dopo l'altro. Firecracker e Black Noir II sono morti, Sister Sage sembra vivere con il tempo contato, e persino Soldatino è stato neutralizzato. Tecnicamente Abisso non fa nemmeno più parte dei Sette, dato che Patriota ha sciolto il gruppo, ma proprio questa posizione marginale rende il suo destino particolarmente imprevedibile.



È troppo tardi per redimere un personaggio come Abisso, questo è chiaro. Tuttavia, non è nemmeno coinvolto direttamente nello scontro principale, il che lo pone in una zona grigia narrativa affascinante. I fan attendono da tempo di vederlo pagare per le sue azioni, eppure la serie ha sempre giocato con lui in modo quasi tragicomico. Potrebbe tentare un ultimo disperato intervento per aiutare Patriota, solo per essere eliminato rapidamente e senza gloria. Oppure, in un finale più poetico e amaramente ironico, potrebbe cercare di fare pace con le creature marine che ha tormentato per anni, finendo divorato proprio da loro. In ogni caso, il destino di Abisso deve essere risolto senza distrarre dall'azione principale.

3. Stormfront è davvero morta?

Stormfront in The Boys - Prime Video

Questa è forse la domanda più inquietante. Nonostante non sia un personaggio principale dalla seconda stagione, la presenza di Stormfront ha aleggiato su tutta la quinta stagione, soprattutto in relazione all'arco narrativo di Soldatino. La decisione di quest'ultimo di consegnare il V-Uno a Patriota è stata motivata proprio da ciò che Stormfront avrebbe voluto. Ma siamo sicuri che sia realmente deceduta?



L'ultima volta che l'abbiamo vista era completamente immobilizzata dopo l'attacco di Ryan, ridotta in uno stato da cui sembrava impossibile riprendersi. La sua morte è stata annunciata fuori campo e classificata come suicidio, una narrazione spinta persino da Vought, azienda nota per manipolare sistematicamente la verità e orchestrare insabbiamenti. La mancanza di una conferma visiva diretta lascia spazio a dubbi legittimi. Se consideriamo che il V-Uno renda i super praticamente immortali e che Stormfront lo aveva nel suo organismo, la possibilità che sia ancora viva diventa concreta. Il finale della quinta stagione è il momento perfetto per rivelare una volta per tutte la verità, specialmente considerando che il personaggio sarà centrale nello spinoff Vought Rising.

4. Gli eroi di Gen V parteciperanno alla battaglia finale?

Marie Moreau in Gen V - Prime Video

Dopo sette episodi di attesa, Marie e Jordan sono finalmente apparsi nella quinta stagione di The Boys, ma il loro coinvolgimento è stato decisamente sottotono rispetto alle aspettative. Il finale della seconda stagione di Gen V aveva costruito un collegamento diretto con la serie madre: Starlight aveva reclutato i protagonisti dello spinoff, e persino A-Train era tornato per unirsi a questo gruppo di resistenza. Tutto faceva pensare a un impatto significativo sulla trama principale.



Invece, Gen V è stato largamente ignorato. L'intera storyline di Thomas Godolkin non ha avuto alcuna conseguenza sulla trama, e stranamente i poteri di Marie sembrano essere tornati al livello originale senza spiegazioni, creando ulteriore confusione sul ruolo che questi giovani eroi giocheranno. Certo, il cuore della battaglia finale deve appartenere a The Boys, ma le abilità dei super studenti potrebbero fare la differenza. Il controllo del sangue di Marie, il controllo mentale di Cate, e la capacità di Annabeth di vedere il futuro sono strumenti potenzialmente decisivi.



La cancellazione di Gen V rende ancora più urgente il loro coinvolgimento nel finale di The Boys. Pur essendo aperta la porta per ritorni futuri in altri progetti, la loro storia rischierebbe di apparire completamente priva di senso se non contribuissero in qualche modo alla sconfitta di Patriota.

5. Cosa farà Patriota con Soldatino?

Soldatino in The Boys - Prime Video

Dopo aver promesso a Soldatino che era libero di andare in Colombia come desiderava, Patriota ha rapidamente cambiato idea, soffocandolo e rimettendolo in "congelatore". È la terza volta che Soldatino subisce questo destino. Sebbene sia evidente che Patriota non volesse essere nuovamente abbandonato da suo padre, è improbabile che si tratti solo di una questione emotiva. Patriota ha sicuramente un piano più elaborato.



Non può semplicemente tenerlo congelato per sempre senza uno scopo. Forse intende usarlo come arma di riserva, o come leva contro i Boys. Oppure, in uno scenario ancora più disturbante, potrebbe voler continuare a punirlo psicologicamente, risvegliandolo periodicamente solo per ricordargli chi ha il controllo. Qualunque sia la motivazione, il destino di Soldatino è strettamente legato al finale e alla risoluzione del conflitto tra padre e figlio che ha definito la stagione.

6. Il virus anti-super è davvero inutile?

Frenchie in The Boys - Prime Video

Con Patriota che ha assunto il V-Uno, il virus sviluppato dai Ragazzi sembra aver perso ogni efficacia. Ma è davvero così definitivo? La scienza in The Boys ha sempre presentato soluzioni inaspettate e colpi di scena dell'ultimo minuto. Potrebbe esistere una variante del virus ancora efficace, o un modo per neutralizzare gli effetti del V-Uno che nessuno ha ancora considerato. Il finale potrebbe riservare una sorpresa scientifica che ribalta nuovamente le carte in tavola.

7. Butcher sopravvivrà?

Butcher in The Boys - Prime Video

La salute di Butcher è stata un tema ricorrente per tutta la stagione. La sua condizione fisica si è deteriorata progressivamente, e molti indizi puntano verso un finale tragico per il leader dei Boys. Eppure, sarebbe davvero coerente con il personaggio morire prima di vedere la caduta di Patriota? O troverà un modo per sopravvivere abbastanza a lungo da completare la sua missione, anche a costo di sacrificare tutto ciò che gli resta?