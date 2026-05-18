Stefano Accorsi e Miriam Leone nel film italiano sui silenzi che distruggono l'amore, in Top 10 su Prime Video

Pubblicazione: 18 maggio alle 14:00

Gabriele Muccino torna a parlare di relazioni sentimentali, di quelle crepe invisibili che piano piano divorano anche i legami più solidi. Con Le cose non dette, in Top 10 su Prime Video, il regista romano si addentra nel territorio che conosce meglio: quello degli adulti incapaci di dire la verità, dei silenzi che distruggono l'amore e che pesano più delle parole, delle omissioni che si trasformano in detonatori emotivi.



Il film si basa sul romanzo Siracusa di Delia Ephron, scrittrice americana che firma anche la sceneggiatura insieme a Muccino. L'adattamento trasporta la storia dall'America al Marocco, mantenendo intatta la tensione psicologica dell'originale ma arricchendola di una dimensione visiva potente: il deserto, il caldo, la luce accecante diventano metafore di un'aridità emotiva che non ha nulla a che fare con la geografia.



La trama ruota attorno a Carlo ed Elisa, interpretati da Stefano Accorsi e Miriam Leone. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista affermata e riconosciuta anche all'estero. Vivono a Roma, hanno carriere di successo, un'esistenza che dall'esterno appare invidiabile. Ma sotto la superficie qualcosa non funziona più da tempo.

Le cose non dette - Prime Video

Per provare a ritrovarsi, o forse solo per distrarsi, partono per il Marocco insieme ad Anna e Paolo, coppia di amici storici, e alla loro figlia adolescente Vittoria. Claudio Santamaria e Carolina Crescentini danno corpo a questa seconda coppia, altrettanto fragile ma con crepe diverse: lui si è rifugiato nel lavoro, lei in un'ansia pervasiva che la porta a controllare ossessivamente ogni aspetto della vita familiare.



Lontani dalle routine, dalle maschere sociali, dalle distrazioni della vita metropolitana, i quattro protagonisti si trovano faccia a faccia con sé stessi e con le verità che hanno evitato di affrontare. L'arrivo di Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo interpretata da Beatrice Savignani, accende una miccia che nessuno aveva previsto. Sguardi ambigui, tensioni sotterranee, vecchie ferite mai guarite: basta poco per far crollare tutto. Perché il film di Muccino ragiona proprio sulla fragilità di ciò che diamo per scontato, l'illusione di conoscere davvero chi ci sta accanto.



La struttura narrativa del film funziona come un effetto domino. Una scelta non fatta, una parola non detta, un gesto evitato generano conseguenze che si propagano inesorabilmente. Muccino costruisce la tensione come farebbe un regista di thriller psicologici: il pericolo nasce dall'interno delle relazioni, da quella zona d'ombra in cui si nascondono i desideri inconfessati, le delusioni rimosse, le bugie che diciamo prima di tutto a noi stessi.

Le cose non dette - Prime Video

Uno degli aspetti più interessanti del film è lo sguardo che Muccino riserva ai personaggi femminili. Elisa e Anna sono più lucide, più pronte ad affrontare la verità, ma anche più esposte al dolore. I loro partner maschili, invece, tendono alla fuga, alla rimozione, all'incapacità di guardare in faccia il fallimento. È un cinema che restituisce con precisione le dinamiche di potere, le asimmetrie emotive, i giochi psicologici che attraversano le relazioni contemporanee.