Fallout potrebbe incontrare Westworld: speculazioni sull'attore perfetto per il ruolo dello Straniero Misterioso

Pubblicazione: 19 maggio alle 12:00

Fallout, la serie Prime Video che ha sorpreso tutti diventando una delle migliori produzioni sci-fi sulla piattaforma, è riuscita nell'intento di catturare l'essenza, il tono, l'atmosfera di un intero universo. E questa libertà creativa sta portando frutti inaspettati, specialmente sul fronte casting. L'annuncio recente ha fatto sobbalzare i fan di due franchise contemporaneamente: Aaron Paul entrerà nel cast della terza stagione di Fallout.

, ma l'attore ha dichiarato apertamente di essere un grande appassionato della saga videoludica. Quello che rende questa notizia ancora più intrigante èEd è proprio in questo contesto che emerge una suggestione affascinante: se la reunion con Aaron Paul è già realtà,, l'Uomo in Nero che ha rubato la scena in ogni apparizione nella serie HBO,, ovvero

Questo personaggio ricorrente nei videogiochi appare casualmente durante i combattimenti, spesso nel momento più disperato, quando ogni speranza sembra perduta. Con il suo fedora e il trench, elimina o danneggia i nemici con un revolver caratteristico, per poi svanire nel nulla. La sua presenza è accompagnata da un riff di chitarra inconfondibile, un marchio di fabbrica che i fan riconoscerebbero immediatamente.



Harris possiede esattamente la presenza scenica necessaria per rendere giustizia a un personaggio del genere. Il suo Uomo in Nero in Westworld è diventato uno dei villain western più iconici della televisione contemporanea, un personaggio che trasudava minaccia e carisma in egual misura. Certo, lo Straniero Misterioso è fondamentalmente diverso: non è un antagonista, ma una presenza quasi soprannaturale che aiuta il giocatore.

Tuttavia, entrambi condividono quell'estetica da "pistolero solitario" che crea un impatto visivo immediato. Fallout ha già dimostrato di amare i riferimenti meta ai ruoli precedenti dei suoi attori, e questo sarebbe un omaggio perfetto alla connessione con Westworld. La serie ha già strizzato l'occhio allo Straniero Misterioso, anche se il personaggio non è ancora apparso ufficialmente.

L'idea di vedere Ed Harris cavalcare attraverso le lande desolate della California post-nucleare, con il suo inconfondibile sguardo di ghiaccio e una sei colpi in mano, è qualcosa che potrebbe elevare la terza stagione a un livello superiore. Una reunion di Westworld nel mondo di Fallout rimane, al momento, solo una speculazione, ma sarebbe la convergenza perfetta di talento, atmosfera e visione creativa.