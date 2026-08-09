Tra possessione e malattia mentale: questo film horror su Netflix riunisce Law and Order e L'esorcista

Pubblicazione: 09 agosto alle 17:00

Immagina di trovarti in un'aula di tribunale dove la domanda centrale non riguarda la colpevolezza o l'innocenza nel senso tradizionale, ma qualcosa di molto più inquietante: il diavolo esiste davvero. L'esorcismo di Emily Rose, uscito nel 2005 e disponibile su Netflix, è esattamente questo. Un ibrido cinematografico che fonde il rigore procedurale di Law and Order con l'orrore viscerale di L'esorcista, creando un'esperienza che sfida tanto la ragione quanto le viscere. Il film si apre con Emily già morta. Non è un mistero da svelare, ma una storia da ricostruire attraverso gli occhi della legge.

Il sacerdote che ha tentato di esorcizzarla, interpretato da Tom Wilkinson, è sotto processo per la sua morte.. Dall'altra Laura Linney, nel ruolo dell'avvocato difensore, fredda e metodica anche quando il soprannaturale inizia a bussare alla sua porta.. Mentre Emily, interpretata con intensità straziante da Jennifer Carpenter, viene mostrata nei flashback mentre urla in aramaico, si arrampica sui muri e divora insetti, il film ci offre due narrazioni parallele e ugualmente plausibili.

Da un lato, i sintomi della possessione: la paralisi notturna, le voci, la forza sovrumana. Dall'altro, la fredda diagnosi della psicosi indotta da un'educazione repressiva, cresciuta in una casa piena di crocifissi e divieti, dove persino ballare era peccato. È questa ambiguità calcolata a rendere il film così efficace. Molti spettatori potrebbero trovare frustrante questa terra di mezzo, questa riluttanza a dare risposte definitive. Ma è precisamente qui che il film trova la sua forza. Riflette dove siamo come società: sospesi tra superstizione medievale e razionalità moderna, incapaci di abbracciare completamente né l'una né l'altra. E in questo limbo, il terrore prospera.

Perché anche chi si considera scettico, anche chi cataloga mentalmente ogni sintomo come prodotto di trauma psicologico e suggestione, non può fare a meno di sentire un brivido quando il film mostra finestre di vetro colorato che grondano sangue o testimoni che si gettano davanti alle auto prima di deporre in tribunale. Il potere della suggestione è reale quanto qualsiasi demone, e L'esorcismo di Emily Rose lo sa bene. Il film, di cui il regista ha svelato due curiosi aneddoti, attinge a quella parte primordiale del cervello che nessuna quantità di educazione o razionalità può completamente domare.

Quella voce che sussurra "e se fosse vero" anche quando ogni dato, ogni statistica, ogni spiegazione scientifica dice il contrario. Emily Rose non era posseduta dal demonio, era malata. Probabilmente. Quasi certamente. Ma quel "quasi" è sufficiente per tenerti sveglio.. La vediamo trasformarsi da ragazza ingenua e protetta a qualcosa di contorto e terrificante. Che sia possessione demoniaca o breakdown psicotico poco importa: il risultato sullo schermo è ugualmente angosciante.

Le scene di "possessione" sono girate con un'intensità che non lascia spazio al respiro, alternando momenti di quiete sospetta a esplosioni di violenza autodistruttiva. Il tribunale diventa così un palcoscenico per uno scontro più ampio: fede contro ragione, spiegazione scientifica contro esperienza vissuta, certezza medica contro testimonianza personale. E il verdetto, qualunque esso sia, non risolve veramente nulla. Perché la vera domanda non è se Emily fosse posseduta, ma se siamo capaci di accettare un mondo dove alcune cose rimangono senza risposta definitiva.