Lettere anonime e una casa maledetta: su Netflix, la serie thriller da divorare con Naomi Watts

Pubblicazione: 09 agosto alle 18:00

Nel vasto catalogo di Netflix, dove le serie si accumulano come notifiche non lette, The Watcher - Loro ti guardano del 2022 rappresenta un'anomalia preziosa: una miniserie che si divora in una notte e che, nonostante l'assenza di una seconda stagione, continua a essere una delle esperienze più intense del catalogo di Ryan Murphy. Sette episodi tesi come un filo di rasoio, senza un grammo di grasso narrativo, dove ogni scena aggiunge un mattone di paranoia a una storia che ti entra sotto la pelle. Ryan Murphy è un nome che divide, ma The Watcher dimostra che quando trova la storia giusta e la dose perfetta di contenimento, riesce a creare televisione che ti conquista e non ti molla.



Nora e Dean Braddock, interpretati da Naomi Watts e Bobby Cannavale, comprano la casa dei loro sogni al 657 Boulevard a Westfield, New Jersey. Il sogno americano fatto di mattoni, giardino e staccionata bianca. Poi arrivano le lettere. Lettere firmate "The Watcher", qualcuno che osserva la casa, che conosce i suoi segreti, che sembra sapere tutto della famiglia. E che non ha nessuna intenzione di smettere. Quello che rende The Watcher così efficace è la sua capacità di trasformare il familiare in minaccioso. Non servono mostri o serial killer mascherati. La vera angoscia nasce dal non sapere chi sia il nemico. Potrebbe essere il vicino invadente, la coppia di anziani un po' troppo curiosa, l'agente immobiliare, chiunque. La serie costruisce una paranoia stratificata dove ogni personaggio secondario diventa un sospetto, ogni sorriso una potenziale maschera.



La vera famiglia che ha acquistato la casa al 657 Boulevard ha davvero ricevuto lettere inquietanti dal misterioso Watcher. Il precedente proprietario non li aveva avvertiti. E il caso, ancora oggi, rimane irrisolto. La realtà qui è già abbastanza disturbante da sola: le lettere autentiche contenevano dettagli che solo qualcuno che osservasse davvero la casa poteva conoscere, domande sui bambini che gelano il sangue, riferimenti alla storia dell'edificio che suggerivano un'ossessione di lunga data. Come molti thriller psicologici di qualità, The Watcher amplifica il dramma aggiungendo elementi romanzati: tunnel sotterranei, vicini ancora più eccentrici, colpi di scena che nella realtà non ci sono stati.

Ma questa licenza narrativa funziona perché non tradisce mai il nucleo emotivo della storia. L'angoscia di non sentirti più sicuro in casa tua, la sensazione di essere costantemente osservato, il dubbio corrosivo che ti fa guardare tutti con sospetto: quella è autentica. Quello che rende The Watcher perfetto per una maratona notturna non è solo la sua brevità. È il ritmo, la costruzione millimetrica della tensione che ti spinge a cliccare "episodio successivo" anche quando sai che dovresti andare a dormire. Ogni puntata chiude con una domanda aperta, un nuovo sospetto, una rivelazione che ribalta le certezze. È una macchina progettata per il binge-watching, ma nel senso più nobile del termine: non ti trattiene con cliffhanger vuoti, ma con una narrazione talmente serrata che staccare diventa impossibile. La storia si basa su eventi realmente accaduti, anche se Murphy e il suo team si sono presi parecchie libertà creative.



Naomi Watts e Bobby Cannavale reggono l'intera costruzione con interpretazioni che evitano l'isteria facile. Sono persone normali che reagiscono in modo credibile a una situazione incredibile. La loro relazione si logora sotto la pressione, i soldi spesi per la casa diventano una gabbia economica oltre che psicologica, le scelte sbagliate si accumulano. Non sono eroi, sono vittime che cercano di sopravvivere a un incubo senza nome né volto. Il finale della prima stagione, che al momento è anche il finale definitivo della serie, divide. Non c'è una rivelazione soddisfacente nel senso classico. Il Watcher rimane nell'ombra, proprio come nella realtà. Alcuni spettatori hanno trovato questa scelta frustrante, ma è coerente con la natura della storia. Il punto non è scoprire chi sia il colpevole: è vivere l'esperienza della paranoia senza soluzione, dell'angoscia senza chiusura. È scomodo, ma è onesto.

