Jenna Ortega trova il suo prossimo film: coinvolta anche Margot Robbie in un ambizioso nuovo progetto

Pubblicazione: 17 luglio alle 09:00

Jenna Ortega non si ferma mai e mentre il mondo intero attende la terza stagione di Mercoledì, l'attrice che ha reso iconico il personaggio della figlia degli Addams ha già messo gli occhi su un nuovo, ambizioso progetto cinematografico. Si chiama Nasty, e promette di portare sul grande schermo una storia di determinazione, sacrificio e conflitto che affonda le radici nel mondo dello sport più esigente: la ginnastica olimpica.

L'annuncio è arrivato attraverso. Clockwork che ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati: un'immagine dal sapore vintage con, accompagnata da un tagline enigmatico quanto evocativo: "If you don't hate it, you don't love it" (se non lo odi, non lo ami). Una frase che racchiude perfettamente l'essenza di un rapporto complesso,, tra l'ambizione e gli ostacoli che si frappongono al suo raggiungimento.

Nasty racconta la storia di una giovane ginnasta determinata a raggiungere il sogno olimpico. Il suo più grande ostacolo non sarà la concorrenza, gli infortuni o la pressione mediatica, ma proprio la figura che dovrebbe supportarla maggiormente: la sua allenatrice. Un paradosso che promette tensione drammatica e che esplora le dinamiche di potere, controllo e manipolazione che possono nascondersi dietro la ricerca dell'eccellenza sportiva.

If you don’t hate it, you don’t love it.



NASTY. Starring Jenna Ortega & Rose Byrne. Directed by Mary Bronstein. Written by Isabella Jarosz.



In theaters 2027.



Art by Mary Bronstein. pic.twitter.com/vWFoM1t8ji — Warner Bros. Clockwork (@clockwork_wb) July 16, 2026

Al fianco di Ortega troviamo Rose Byrne, attrice australiana che ha dimostrato la sua versatilità spaziando dalla commedia brillante di Bridesmaids al dramma psicologico di Damages, fino al recente trionfo ai Golden Globes per If I Had Legs I'd Kick You. Byrne interpreterà proprio l'allenatrice, quella figura ambigua che rappresenta contemporaneamente mentore e antagonista.

Dietro la macchina da presa ci sarà, regista che ha già direttonel pluripremiato. La sceneggiatura porta invece la firma di, ma il nome che aggiunge peso e credibilità al progetto è quello di, o meglio della sua casa di produzione. La stessa che ha sfornato gioielli come(guarda caso, un'altra storia di atleta donna e relazioni tossiche),. LuckyChap ha dimostrato di saper scegliere progetti che uniscono intrattenimento di qualità e rilevanza culturale, e Nasty sembra perfettamente in linea con questa filosofia.

Interessante notare che Ortega non si limita al ruolo di protagonista: figura anche tra i produttori del film. Un salto di carriera significativo per un'attrice ventiduenne che sta costruendo metodicamente il proprio percorso nell'industria cinematografica. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con Mercoledì, ruolo che le è valso nomination agli Emmy, ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Awards, oltre a una vittoria ai Saturn Awards, Ortega sta diversificando il suo portfolio con progetti cinematografici ambiziosi.

Jenna Ortega in Beetlejuice, fonte: Warner Bros.

Il suo calendario è già fitto di impegni. Tra i film in uscita nei prossimi anni ci sono Beetlejuice Beetlejuice, il sequel del cult diretto da Tim Burton, Death of a Unicorn, Hurry Up Tomorrow, The Gallerist, Klara and the Sun e The Great Beyond. Nasty si aggiunge a questa lista con un'uscita prevista per il 2027, anche se non è ancora stata comunicata una data specifica. Le riprese inizieranno in autunno, probabilmente dopo che Ortega avrà completato il lavoro sul set della terza stagione di Mercoledì.

Nasty, con il suo titolo provocatorio suggerisce una relazione amore-odio, sembra voler esplorare proprio queste zone d'ombra, quel confine sottile tra dedizione estrema e tossicità, tra la ricerca della perfezione e la perdita di sé. Rose Byrne, con la sua recente vittoria al Golden Globe come Migliore Attrice in un Film Commedia o Musicale, porta al progetto non solo talento ma anche credibilità critica. La produzione Warner Bros garantisce inoltre una distribuzione teatrale di rilievo, elemento tutt'altro che scontato in un'epoca in cui molti titoli finiscono direttamente sulle piattaforme streaming.

Con un team creativo di questo calibro, due attrici al loro meglio e una storia che promette di non lasciare indifferenti, il 2027 potrebbe regalare agli appassionati di cinema uno dei titoli più discussi dell'anno. Jenna Ortega continua a scegliere con intelligenza i suoi progetti, costruendo una filmografia variegata che le permetterà di sfuggire all'etichetta di "l'attrice di Mercoledì", serie che ha subito un intoppo di recente a causa dell'incidente di Eva Green sul set.