Tragedia sul set di Mercoledì: Eva Green ricoverata per un incidente sul set, riprese sospese

Pubblicazione: 29 giugno alle 10:19

Un incidente sul set ha interrotto le riprese della terza stagione di Mercoledì. Eva Green, l'attrice francese che nella serie Netflix interpreta la misteriosa zia Ophelia, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo essersi ferita durante le riprese in Irlanda. L'episodio ha causato la sospensione temporanea della produzione, lasciando fan e addetti ai lavori in apprensione.



L'incidente si è verificato nei pressi di Dublino, dove la troupe sta girando gran parte della nuova stagione dello show con protagonista Jenna Ortega. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, l'attrice 45enne avrebbe riportato un infortunio a una gamba durante una scena. La dinamica precisa dell'incidente non è stata resa nota, ma un testimone presente sul set ha descritto la situazione come piuttosto seria.

"È stata una cosa brutta. Eva ha riportato un infortunio e stava chiaramente soffrendo. I produttori non hanno voluto correre rischi. Sono stati chiamati immediatamente i medici e Eva è stata portata in ospedale. Ha ricevuto le cure del caso e ora si sta riprendendo bene". - Fonte anonima al The Sun

Eva Green in Penny Dreadful, fonte: Netflix

Dopo gli accertamenti e le cure necessarie, Eva Green sarebbe già sulla via del recupero. Tuttavia, la produzione ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le riprese per permetterle di riprendersi completamente, con alcune scene riprogrammate nel corso delle prossime settimane.





L'incidente arriva in un momento cruciale per la produzione della terza stagione, iniziata ufficialmente a fine febbraio 2026. Le riprese si stanno svolgendo principalmente in Irlanda, con alcune location aggiuntive sparse per l'Europa, tra cui Parigi. Proprio dalla capitale francese, Netflix aveva recentemente pubblicato una foto dal set che mostrava Jenna Ortega davanti alla Torre Eiffel, accompagnata dalla frase enigmatica "De Paris, avec effroi", alimentando le speculazioni dei fan sul ruolo che la città avrà nella trama.



Eva Green veste i panni di zia Ophelia, sorella di Morticia Addams interpretata da Catherine Zeta-Jones. Si tratta di un personaggio dal passato oscuro e tormentato, avvolto nel mistero, che era già stato anticipato nel finale della seconda stagione. In quella scena, Ophelia compariva di spalle mentre scriveva su un muro una frase inquietante: "Wednesday must die". Un'entrata in scena tutt'altro che rassicurante, perfettamente in linea con il tono dark della serie.



La terza stagione promette di essere ancora più oscura e gotica rispetto alle precedenti. Gli sceneggiatori hanno anticipato che la storia supererà i confini del teen drama e della scuola Nevermore, assumendo una "dimensione internazionale". La narrazione diventerà particolarmente complessa, con una trama che si infittisce e personaggi sempre più stratificati.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix





Il cast della nuova stagione ha subito diversi cambiamenti e ampliamenti. Oltre a Eva Green, si sono aggiunti Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer e Winona Ryder, quest'ultima particolare sorpresa per i fan. Sarandon interpreterà il personaggio di Balthazar, mentre Joanna Lumley diventa presenza fissa nel ruolo della nonna Hester Frump. Tra le guest star spiccano anche Lena Headey, nota per il suo ruolo in Il Trono di Spade, Andrew McCarthy e James Lance.



Tornano ovviamente i protagonisti principali: Jenna Ortega nei panni dell'iconica Wednesday Addams, Catherine Zeta-Jones come Morticia e Luis Guzmán nel ruolo di Gomez. L'unica assenza significativa riguarda Bruno, che non farà ritorno nella nuova stagione.

Mercoledì, fonte: Netflix





Al momento non è stata comunicata una data precisa per la ripresa delle riprese complete, ma fonti vicine alla produzione parlano di una questione di giorni o al massimo settimane. La macchina produttiva di una serie di questo calibro è abituata a gestire imprevisti, e il team sta già riorganizzando il piano di lavorazione per ottimizzare i tempi senza compromettere la qualità del prodotto finale.



I fan della serie, nel frattempo, attendono con ansia nuovi dettagli sulla trama e sull'evoluzione dei personaggi. La presenza di Eva Green come antagonista o comunque figura complessa promette di aggiungere un ulteriore livello di profondità narrativa a uno show che ha già conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Il suo personaggio, con quella frase minacciosa lasciata nel finale della seconda stagione, rappresenta uno degli elementi più intriganti della nuova annata.