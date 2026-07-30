Jennifer Aniston protagonista della prossima commedia natalizia Naughty: trama e cast

Pubblicazione: 30 luglio alle 12:00

L'albero di Natale di Hollywood si arricchisce di una nuova, irresistibile scintilla. Universal Pictures ha ufficialmente calato l'asso nel settore dei grandi blockbuster delle festività, annunciando la produzione di Naughty, un lungometraggio che si preannuncia come la commedia natalizia più scorretta e brillante dei prossimi anni.

Un Babbo Natale da portare in tribunale: la trama e il team di 'Naughty'

A guidare il progetto sarà, regista capace di spaziare con maestria tra la freschezza generazionale di La rivincita delle sfigate (Booksmart) e i ritmi serrati del thriller psicologico. Per la sua nuova fatica dietro la macchina da presa, la regista si è assicurata un binomio d'eccezione: la regina incontrastata delle rom-come l'indiscusso talento drammatico e brillante di

Basato su una sceneggiatura originale firmata da Jimmy Warden — già autore del fenomeno cult Cocaine Bear —, il film ribalta del tutto i cliché del genere festivo, mescolando satira matrimoniale, commedia d'azione e romanticismo fuori dagli schemi.

Peter Dinklage (DepositPhotos.com)

La vicenda ruota attorno al personaggio di Mallory, interpretata da Jennifer Aniston. Disperatamente impegnata in una complessa battaglia legale per la custodia del figlio contro un ex marito spregevole e manipolatore, la donna si rende conto che le vie legali ordinarie non bastano più. L'unica soluzione per ribaltare l'esito della causa? Rintracciare il vero Babbo Natale (un inedito Peter Dinklage) e trascinarlo direttamente al banco dei testimoni in tribunale.

A garantire lo spessore dell'operazione c'è anche la squadra di produzione:che negli ultimi anni si è imposta come garanzia di successi capaci di unire qualità autoriale ed enorme presa sul grande pubblico.

Per Olivia Wilde si tratta di una conferma definitiva nel panorama dei grandi director hollywoodiani. La notizia del nuovo progetto giunge infatti a poca distanza dall'accoglienza trionfale riservata a The Invite, il suo terzo lungometraggio acclamato al Sundance Film Festival e conteso a suon di rilanci dalle principali major del settore.

Con Naughty, la regista promette di regalare una visione graffiante, lontana dalle melensaggini tradizionali delle festività, sfruttando l'incredibile alchimia comica tra l'energia travolgente della Aniston e l'ironia pungente di Dinklage.

La Universal ha già fissato l'uscita del film nei cinema per il 5 novembre 2027, posizionandolo in modo strategico per inaugurare la stagione cinematografica invernale. Se le premesse saranno rispettate, la caccia a Babbo Natale in aula di tribunale si candida ad essere uno dei casi cinematografici dell'anno.

Foto: DepositPhotos.com