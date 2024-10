Jim Parsons chiude la porta a un reboot di The Big Bang Theory (per ora)

Pubblicazione: 14 ottobre alle 09:41

Jim Parsons vuole lasciarsi alle spalle The Big Bang Theory, almeno per ora. Lo ha detto chiaramente al conduttore della CNN Chris Wallace durante il suo programma Who's Talking to Chris Wallace?, spiegando di non aver alcun piano per tornare a lavorare alla serie in un eventuale reboot o reunion.

"Ora come ora, direi di no," ha detto. "Ma non escludo mai del tutto qualcosa, perché le cose cambiano in continuazione. Una delle cose che rendevano The Big Bang Theory speciale è che funzionava per ciò che era. È stato un caso eccezionale: oggi non avrebbe lo stesso successo fenomenale. E quindi che senso avrebbe rifarlo?"

L'attore però non esclude, in futuro, di ripensarci: "Non lo so, è che al momento mi sento così a riguardo. Ma dicevo, se dio vuole... la vita è molto lunga". La serie ha fatto il suo debutto nel 2007 ed è durata 12 stagioni: per la sua interpretazione di Sheldon Cooper, Parsons ha vinto quattro Emmy e un Golden Globe. Considera il successo della serie una benedizione, ed è per questo che non è infastidito dal fatto che alcune persone lo riconoscano sempre e solo come Sheldon Cooper: "A questo punto la vivo assolutamente e completamente come una benedizione. So che non avrei detto lo stesso 10 anni fa".

Fonte / EW

Parsons ha già accettato di vestire nuovamente i panni di Sheldon come voce fuori campo in Young Sheldon , la serie prequel andata in onda dal 2017 al 2024. È stato anche guest star assieme a Mayim Bialik nel finale della serie.