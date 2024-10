The Big Bang Theory: lo spinoff su Stuart sembra stia per essere approvato

Pubblicazione: 11 ottobre alle 12:33

Lo spinoff di The Big Bang Theory su Stuart, in fase di sviluppo dall'aprile 2023, sembra stia per ottenere il via libera alla produzione: Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Laplus hanno infatti firmato gli accordi che prevedono il loro possibile ritorno sul set.

Il progetto destinato a Max che sarà prodotto da Warner Bros Television può contare sul lavoro di Chuck Lorre, co-creatore e produttore della serie originale.

Il potenziale show è comunque nelle fasi dello sviluppo e Deadline ha spiegato che attualmente si sta ancora scrivendo lo script.

Chi saranno i protagonisti del nuovo spinoff

Al centro della trama dovrebbe esserci Stuart Bloom (Sussman) che gestisce il suo negozio di fumetti.

Gli accordi stretti nelle ultime ore anticipano poi una presenza di Denis, la fidanzata e assistente del protagonista, e di Bert Kibbler, il geologo e chitarrista amico di Stuart.

Stuart aveva debuttato nella seconda stagione della serie ed è diventato una presenza regolare dall'ottava stagione. Posehn era invece una guest star nella sesta e settima stagione, ritornando poi nella decima. Lapkus è infine stato una presenza ricorrente negli ultimi due capitoli della comedy.

Lo show dovrebbe avere due protagonisti maschili e uno femminile, come accaduto nella prima stagione di The Big Bang Theory la cui storia ruotava intorno ai personaggi di Jim Parsons, Johnny Galecki e Kaley Cuoco.

The Big Bang Theory ha già dato vita agli spinoff Young Sheldon e Georgie and Mandy's First Marriage.