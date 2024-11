NCIS 22: Joe Spano, l'ultimo membro del cast originale, è uscito di scena definitivamente?

Pubblicazione: 08 novembre alle 13:00

La stagione 22 di NCIS potrebbe aver fatto uscire di scena l'ultimo membro del cast che era presente fin dal primo episodio: Joe Spano, interprete di Tobias Fornell.

Nella première, infatti l'agente dell'FBI era un rivale di Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) mentre indagavano su un caso. Spano è successivamente apparso in almeno un episodio delle varie stagioni, con l'eccezione dei capitoli 17 e 22, mostrando come i due hanno progressivamente formato un'amicizia.

Con l'uscita di scena di Harmon, tuttavia, la sua presenza è apparsa sempre meno necessaria e incisiva.

Cosa è accaduto nella stagione 22

Nell'episodio Sticks and Stones, si assiste al ritorno di Wayne Sweeney (Erik Passoja), che già in passato ha avuto a che fare con Alden Parker (Gary Coke) e potrebbe diventare la nuova presenza che rappresenta l'FBI, non lasciando quindi spazio al vecchio alleato di Gibbs.

Per ora, i responsabili della serie non hanno confermato ufficialmente se Spano non riporterà più in scena il suo agente.

Sweeney, nella stagione 19, aveva dato a Parker il compito di arrestare Gibbs con l'accusa di abuso di giustizia. L'agente aveva però notato quanto fosse nel giusto il protagonista di NCIS e lo aveva lasciato andare, venendo però licenziato dall'FBI.

Nel quarto episodio della stagione 22, Parker e Sweeney vengono mostrati mentre litigano sul modo in cui poter impedire una potenziale terza Guerra Mondiale. I due raggiungono quindi un compromesso e sembrano gettare le basi per un'amicizia. La dinamica tra i due personaggi sembra in grado di sostituire quella tra Gibbs e Fornell.

Non resta quindi che attendere prima di scoprire cosa accadrà nell'universo di NCIS e se Joe Spano apparirà in qualche modo in uno degli spinoff della serie.