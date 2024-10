NCIS: Origins, la showrunner promette la presenza di nuovi importanti flashback

NCIS: Origins, nel quarto episodio della prima stagione, ha regalato dei flashback legati al passato di Gibbs.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si dà spazio al caso di una ragazzina che scompare dopo aver assistito a un omicidio. La ricerca spinge Gibbs a riflettere sulla tragica perdita della figlia Kelly nello stesso incidente d'auto in cui ha perso la vita sua moglie Shannon.

Un flashback mostra quindi Gibbs nel 1991 quando, durante l'operazione Desert Storm in Kuwait, riceve la notizia della morte della sua famiglia. Il futuro leader dell'NCIS si ritrova così ad affrontare l'attacco alla sua base da parte dei nemici e l'impatto emotivo della sua perdita.

La co-showrunner Gina Lucita Monreal ha ora assicurato:

I flashback continueranno. Parte del DNA dello show è che vogliamo mostrare come i personaggi sono arrivati al punto in cui li incontriamo, quindi siamo realmente interessati nel mostrare queste storie che rivelano il 'making of' di questi personaggi.