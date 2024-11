NCIS: Origins fa apparire a sorpresa un personaggio della serie originale

Pubblicazione: 12 novembre alle 19:00

L'episodio di NCIS: Origins andato in onda sugli schermi americani di CBS l'11 novembre ha rivelato nuovi dettagli del passato di Gibbs e dell'agente speciale Lala Dominguez, facendo inoltre entrare in scena a sorpresa un personaggio della serie originale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La voce narrante, affidata a Mark Harmon, spiega che Lala (Mariel Molino) gli rivelerà che si sente intrappolata. Franks (Kyle Schmid), inoltre, suggerisce che lei sia una distrazione per Gibbs (Austin Stowell) e questa teoria ha delle conseguenze su di lei. Lala è poi ancora preoccupata dopo aver visto Gibbs puntare una pistola contro due sconosciuti che la stavano infastidendo.

Lala trascorre quindi una serata con Vera (Diany Rodriguez) e Mary Jo (Tyla Abercrombie), per festeggiare il fatto che sia stato dato il via libera a un programma per profiler. Lala si allontana verso la propria macchina e un ragazzo la segue, entrando inoltre nella sua auto. Lala gli dice di andarsene, ribadendo che ha del lavoro da fare e un fidanzato, ma poi, improvvisamente, lo bacia.

Lala indaga poi con Gibbs su un omicidio che sembra un suicidio, di un marine che aveva accesso a dei segreti militari.

Franks chiede a Wheeler (Patrick Fischler) di usare i suoi contatti con l'FBI per scoprire chi potrebbe essere il compratore. I due si trovano quindi a un ristorante messicano e la fonte dell'FBI si rivela essere Tobias Fornell, personaggio interpretato da Lucas Dixon.

Nel 1991 l'agente sta ancora trovando il suo posto tra le fila dell'agenzia.

Gibbs finge di essere l'uomo che vuole comprare i segreti militari e Lala lo aiuta nella sua missione sotto copertura, fingendosi la giovane con cui ha un appuntamento, ma non potendo fare nulla quando la SWAT non interviene. Gibbs e Lala riescono tuttavia a risolvere la situazione.

La giovane si ritrova poi ad affrontare la sua complicata situazione personale, ammettendo anche quanto accaduto con lo sconosciuto al bar.