Young Sheldon: i dettagli della reunion nell'episodio di Georgie & Mandy dedicato al Giorno del Ringraziamento

Pubblicazione: 15 novembre alle 15:30

Nell'episodio di Georgie & Mandy's First Marriage è avvenuta una reunion di Young Sheldon, commentata dal co-creatore Steve Holland.

Cosa è accaduto nell'episodio

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata dedicata al Giorno del Ringraziamento, Georgie (Montana Jordan), Mary (Zoe Perry), Missy (Raegan Revord) e Meemaw (Annie Potts) con il suo fidanzato Dale (Craig T. Nelson), si ritrovano per celebrare la festività insieme per la prima volta dopo la morte di George Sr.

Jim e Audrey iniziano poi a litigare e Mary si ricorda di quelle situazioni avute con il suo defunto marito, venendo consolata da Georgie.

Mary, Georgie e Missy finiscono poi per concludere la loro serata mangiando una fetta di torta di zucca davanti alla tomba di George Senior.

Steve Holland ha spiegato che hanno deciso chi sarebbe stato presente nell'ultima scena pensando a chi avrebbe dovuto esserci assolutamente. Gli autori hanno quindi capito che la storia era principalmente su Mary, Georgie e Missy alle prese con la perdita di George. Meemaw ne fa parte, ma visivamente era più importante avere solo quei membri della famiglia, tenendo inoltre in considerazione che aiutava a proseguire la storia a casa dei McAllister, dove erano rimasti Dale e Meemaw senza la propria famiglia.

Il commento alla puntata

Il co-creatore dello show ha ammesso che inizialmente si era pensato alla possibilità di coinvolgere Sheldon, ma la sua presenza non avrebbe aiutato la storia:

Spesso, quando una matriarca o un patriarca muore, la famiglia può dividersi, ed è quello che sta accadendo. E, nonostante sarebbe stato divertente vederlo, sembrava non ci fosse un mondo in cui quella famiglia non si riunisce e Mary non celebra il Ringraziamento, se Sheldon stesse tornando dalla California. Sembrava aver 'senso nel mondo di Sheldon' il fatto che non tornasse e aveva senso per la storia che stavamo cercando di raccontare.

La scena in cimitero è inoltre sempre stata ideata per non durare molto, essendo più importante l'aspetto visivo:

C'è un po' di dialogo e finisce con una battuta sul tatuaggio di Missy, ma si trattava realmente dell'immagine della famiglia che sta celebrando il Ringraziamento con George Senior sulla tomba. E quella era la scena con cui volevamo concludere.

Montana Jordan ha recentemente dichiarato che spera in un ritorno di Lance Barber, ma il produttore ha sottolineato che sono incredibilmente orgogliosi del finale di Young Sheldon e non vorrebbero rovinarlo in nessun modo:

Ma se trovassimo il modo giusto di farlo…? Chuck Lorre ha parlato di come abbia perso suo padre molti, molti anni fa, ma continua a sognarlo 30 anni dopo. Se trovassimo il motivo giusto dal punto emotivo per Georgie, e non sembrasse esagerato - tipo, ecco George Senior che esce strisciando dalla tomba - e lo trattassimo in modo rispettoso, sarebbe grandioso riavere Lance sul set.

L'immagine della reunion di Young Sheldon

Holland ha quindi aggiunto che si è ancora nella prima stagione della serie e questo permette di gettare le basi per la storia dei personaggi, in particolare con Jim e Audrey che non hanno avuto molte scene in Young Sheldon. Il personaggio femminile, inizialmente mostrato quasi in stile villain, ora può avere più sfumature:

Non diventerà improvvisamente una grande fan di Georgie, ma inizierete a capire perché è così e prova quelle emozioni, ed è stato divertente vederlo.

Il co-creatore dello spinoff ha lodato il lavoro compiuto da Will Sasso e Rachel Bay Jones, in grado di mostrare i vari lati dei due personaggi e della loro relazione:

Se tutti si piacessero e andassero d'accordo sarebbe difficile ideare delle storie, quindi va bene avere un po' di conflitto. Avere dei personaggi che alle volte non vanno d'accordo è una cosa buona. Ma è inoltre stato divertente dare sostanza a questi personaggi. Non sono solo unidimensionali.

Steve ha infine spiegato che non hanno realizzato un episodio natalizio perché non avrebbe avuto molto senso farlo dopo quello del Ringraziamento.