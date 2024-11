NCIS 22: Katrina Law regala un'interessante anticipazione in vista dei prossimi episodi

Pubblicazione: 08 novembre alle 18:00

La messa in onda della stagione 22 di NCIS è attualmente in corso sugli schermi americani di CBS e, grazie a Katrina Law, i fan possono avere un'interessante anticipazione.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

L'attrice, al sito di TVLine, ha infatti dichiarato che nelle prossime puntate ritornerà in scena Robin, la sorella di Jessica Knight.

Potrei dover proteggere delle persone da mia sorella. Sarà divertente!

Katrina ha tuttavia specificato che questo avverrà per dei motivi sorprendenti:

Robin, interpretata da Lilan Bowden, è la sorella minore dell'agente speciale Jessica Knight e ha debuttato nell'universo dello show in occasione dell'episodio della stagione 20 dedicato al Giorno del Ringraziamento.

La giovane viene ritratta come uno spirito libero e la si mostrava alle prese con il suo nuovo fidanzato che, successivamente, si scopriva essere interessato solo alla possibilità di avvicinarsi a Jessica per ucciderla.

Nelle puntate precedenti le due sorelle non erano particolarmente in armonia, essendo inoltre molto diverse, e bisognerà attendere per scoprire in che modo si è evoluto il loro legame.

Robin, inoltre, potrebbe essere stata addestrata dal padre, Feng Zhao (Russell Wong), come accaduto con Jessica.