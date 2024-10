NCIS: dove vedere tutte le stagioni della serie e degli spin-off

Pubblicazione: 26 ottobre alle 11:00

Il franchise di NCIS - Unità anticrimine è in continua espansione e l'arrivo sugli schermi americani della serie prequel Origins, dedicata alla giovinezza di Leroy Jethro Gibbs, potrebbe far conquistare nuovi fan alle indagini degli agenti speciali.

NCIS - Unità anticrimine

Andiamo alla scoperta dei servizi di streaming dove è possibile vedere le puntate della serie originale e dei vari spinoff, tra cui anche quelli ambientati a Los Angeles e a Sydney.

La serie originale NCIS che ha reso popolari i personaggi interpretati da Mark Harmon che ha avuto a lungo la parte di Gibss, Michael Weatherly e Cote de Pablo che riprenderanno prossimamente i ruoli di Tony e Ziva, Pauley Perrette e David McCallum che sono stati gli interpreti di Abby Sciuto e Ducky Mallard, è disponibile in streaming nel catalogo di varie piattaforme.

Su Netflix sono disponibili le stagioni dalla 10 alla 14.

Su Sky e NOW i fan possono trovare le puntate dalla prima stagione alla numero 20.

Prime Video mette a disposizione dei suoi utenti le puntate dalla stagione 9 alla 17, anche grazie all'accordo con Paramount+.

RaiPlay, invece, propone le prime puntate della stagione 21 dopo la messa in onda su Rai2, iniziata il 20 settembre 2024.

Le prime 20 stagioni delle indagini del team di agenti guidati da Gibbs sono disponibili su Disney+.

NCIS: Los Angeles

Lo spinoff NCIS: Los Angeles, il primo della serie che è stato prodotto, è composto in totale da 14 stagioni, essendosi concluso nel 2023. I protagonisti dello show, trasmesso anche in questo da Rai 2 fino al 5 maggio 2023, erano gli attori Chris O'Donnell e LL Cool J.

Le puntate delle stagioni dalla 8 alla 11 sono disponibili su Prime Video e Paramount+.

Su Sky e NOW si possono vedere gli episodi delle stagioni dalla 12 alla 14.

Le prime 13 stagioni sono disponibili in streaming su Disney+.

NCIS: New Orleans ha invece avuto come protagonista Scott Bakula ed è andata in onda dal 2014 al 2021. In Italia la serie non è disponibile per lo streaming, dopo la messa in onda su Rai 2 che si è conclusa il 19 dicembre 2021.

Il cast di NCIS: New Orleans

NCIS: Hawai'i

Tra i progetti che si sono già conclusi, essendo andato in onda dal 2021 al 2024, c'è anche NCIS: Hawai'i, con Vanessa Lachey, Alex Tarrant e Noah Mills. La messa in onda delle puntate della stagione 3 è iniziata il 20 settembre 2024.

Su Sky è disponibile la prima stagione, mentre in streaming su NOW si possono vedere le prime due stagioni.

RaiPlay mette a disposizione alcune puntate della terza stagione.

NCIS: Sydney

Alla fine del 2023 ha debuttato negli Stati Uniti NCIS: Sydney, lo spinoff australiano del franchise.

Prime Video e Paramount+ offrono la prima stagione della serie con star Olivia Swann, Todd Lasance e Sean Sagar.

NCIS: Origins

L'ultimo tassello del franchise di NCIS è il progetto prequel dedicato alla storia di Gibbs, parte affidata ad Austin Stowell, e che svelerà anche nuovi dettagli sul rapporto tra il protagonista e la leggenda dell'NCIS Mike Franks.

Attualmente la serie non è ancora disponibile sugli schermi italiani e bisognerà attendere per scoprire la data del debutto nel nostro paese degli episodi.