J.K. Rowling pubblica un nuovo saggio dopo le minacce: "Non ho cambiato idea", cosa sostiene oggi

Pubblicazione: 22 ottobre alle 16:57

J.K. Rowling torna a intervenire in uno dei dibattiti più controversi degli ultimi anni. L’autrice di Harry Potter ha pubblicato un nuovo saggio nel quale ribadisce le proprie posizioni sui diritti delle donne e sulle rivendicazioni delle persone transgender. A sei anni dal testo con cui aveva spiegato pubblicamente le ragioni del suo impegno, la scrittrice britannica afferma di non aver cambiato idea. Nel frattempo, racconta di aver ricevuto numerose minacce di morte, stupro e tortura. Il suo nuovo intervento riaccende una discussione che coinvolge diritti civili, libertà di espressione e accesso agli spazi riservati alle donne.

I wrote a new piece about women’s rights and whether or not I want trans people dead. (Spoiler: I don’t)👇 https://t.co/BfxVLo0AD1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 21, 2026

, pubblicato sul proprio sito ufficiale,. La scrittrice ritiene che riconoscere l’identità di genere autodichiarata in ogni contesto possa entrare in conflitto con le tutele legate al sesso biologico, in particolare negli spogliatoi, nello sport, nei servizi di assistenza dopo una violenza sessuale e nelle iniziative riservate alle donne.s. Rowling respinge l’etichetta di transfobia e sostiene che la sua posizione non equivalga a negare i diritti fondamentali di questa comunità.

La definizione di attivismo elitario è il passaggio centrale del suo ragionamento. Secondo l’autrice, i movimenti storici per i diritti civili, delle donne e delle persone omosessuali si sono sviluppati attraverso iniziative dal basso, promosse da persone comuni contro istituzioni più potenti. L’attivismo trans contemporaneo, nella sua interpretazione, seguirebbe invece una direzione opposta, perché alcune delle sue rivendicazioni sarebbero sostenute da figure influenti e ambienti privilegiati. Rowling critica in particolare le personalità pubbliche che, a suo giudizio, appoggiano queste posizioni senza considerare adeguatamente le conseguenze per le donne. Si tratta della sua valutazione politica e sociale, non di una conclusione condivisa da tutte le organizzazioni coinvolte nel dibattito.

A sostegno della propria posizione, la scrittrice richiama anche la sentenza del 16 aprile 2025 della Corte Suprema del Regno Unito. Nel caso For Women Scotland contro Scottish Ministers, i giudici hanno stabilito che, ai fini delle disposizioni della legge britannica sull’uguaglianza esaminate nel procedimento, i termini donna, uomo e sesso si riferiscono al sesso biologico. La decisione riguarda l’interpretazione di quella specifica normativa e non elimina le tutele contro le discriminazioni basate sul cambiamento di genere. Rowling e il fondo a lei collegato hanno sostenuto finanziariamente iniziative legali nell’ambito di questa battaglia e l’autrice afferma di voler continuare ad aiutare le donne che non dispongono delle risorse necessarie per affrontare una causa.

In fairness, there are loads of videos of gender critical people saying the equivalent about trans-identified people. They just cunningly disguise their incitement to murder as ‘we don’t want men in women’s changing rooms.’ https://t.co/K5swM6FG7W — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 10, 2026