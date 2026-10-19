Harry Potter, svelato il budget da capogiro: solo la prima stagione batte un record
La serie HBO di Harry Potter supera i budget dei film originali con 196 milioni di euro per la prima stagione. Tutti i dettagli sui costi record della produzione.
Il ritorno a Hogwarts non è mai stato così costoso. La nuova serie HBO dedicata a Harry Potter sta stabilendo record di spesa che farebbero impallidire persino i produttori dei film originali. Secondo un dettagliato report pubblicato da The Times, l'adattamento televisivo del Mondo Magico potrebbe superare il budget di ciascuno degli otto film della saga cinematografica, trasformandosi nella produzione più costosa mai realizzata per il franchise.
La cifra complessiva spesa da Warner Bros per realizzare tutti e otto i film si aggira tra 1,155 e 1,2 miliardi di dollari. Quegli investimenti generarono un ritorno monumentale: 7,7 miliardi di dollari complessivi al botteghino mondiale. HBO sta ora scommettendo su una strategia diversa ma altrettanto ambiziosa, puntando sulla serialità per esplorare con maggiore profondità le storie scritte da J.K. Rowling.
Come mai è possibile tracciare così precisamente le spese di questa produzione? Il merito, se così si può dire, va alla legislazione britannica. Poiché HBO sta girando interamente nel Regno Unito, la società è tenuta a presentare bilanci annuali pubblici. Per mantenere un certo riserbo, la produzione opera sotto il nome in codice di Plum Jam Productions, ma i documenti depositati rivelano comunque i flussi di denaro. Questa trasparenza normativa offre uno sguardo raro e privilegiato dietro le quinte di una mega-produzione hollywoodiana.
La prima stagione di Harry Potter, dedicata a La Pietra Filosofale, debutterà su HBO Max il 25 dicembre 2026. Un periodo tradizionalmente associato alla magia, alla famiglia e alla nostalgia, valori perfettamente allineati con lo spirito del Mondo Magico. Sarà il momento della verità per scoprire se questo costoso ritorno a Hogwarts riuscirà a incantare una nuova generazione di spettatori o se rimarrà soltanto l'ennesima, lussuosa replica di un incantesimo già lanciato.