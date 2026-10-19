Harry Potter, svelato il budget da capogiro: solo la prima stagione batte un record

Pubblicazione: 19 ottobre alle 18:10

Il ritorno a Hogwarts non è mai stato così costoso. La nuova serie HBO dedicata a Harry Potter sta stabilendo record di spesa che farebbero impallidire persino i produttori dei film originali. Secondo un dettagliato report pubblicato da The Times, l'adattamento televisivo del Mondo Magico potrebbe superare il budget di ciascuno degli otto film della saga cinematografica, trasformandosi nella produzione più costosa mai realizzata per il franchise.





Una scena dalla serie Harry Potter (HBO)

I numeri sono vertiginosi., equivalenti a circa. E non è finita qui: le riprese si sono ufficialmente concluse solo a maggio 2026, il che significa che. Per dare un parametro di confronto,furono Harry Potter e il Principe Mezzosangue e i due capitoli de I Doni della Morte, ciascuno conLa cifra complessiva spesa da Warner Bros per realizzare tutti e otto i film si aggira tra 1,155 e 1,2 miliardi di dollari. Quegli investimenti generarono un ritorno monumentale: 7,7 miliardi di dollari complessivi al botteghino mondiale., puntando sulla serialità per esplorare con maggiore profondità le storie scritte da J.K. Rowling.

Come mai è possibile tracciare così precisamente le spese di questa produzione? Il merito, se così si può dire, va alla legislazione britannica. Poiché HBO sta girando interamente nel Regno Unito, la società è tenuta a presentare bilanci annuali pubblici. Per mantenere un certo riserbo, la produzione opera sotto il nome in codice di Plum Jam Productions, ma i documenti depositati rivelano comunque i flussi di denaro. Questa trasparenza normativa offre uno sguardo raro e privilegiato dietro le quinte di una mega-produzione hollywoodiana.

, dalla scelta di girare in location britanniche autentiche all'assunzione di talenti tecnici di primo livello. Mark Mylod, regista di alcuni degli episodi più memorabili di Succession e Game of Thrones, è alla guida del progetto insieme alla showrunner Francesca Gardiner., dedicata a La Pietra Filosofale,. Un periodo tradizionalmente associato alla magia, alla famiglia e alla nostalgia, valori perfettamente allineati con lo spirito del Mondo Magico. Sarà il momento della verità per scoprire se questo costoso ritorno a Hogwarts riuscirà a incantare una nuova generazione di spettatori o se rimarrà soltanto l'ennesima, lussuosa replica di un incantesimo già lanciato.