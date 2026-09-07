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Harry Potter, perché la serie sarà migliore dei film: "Ci sarà una modifica sostanziale"

Il reboot di Harry Potter su HBO supererà i film? Il produttore David Heyman svela perché la nuova serie sarà un adattamento più profondo e fedele

di Ilaria Losapio
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A venticinque anni dal primo ciak che portò la magia di J.K. Rowling sul grande schermo, il mondo di Harry Potter si appresta a varcare la soglia della sua trasformazione più ambiziosa. Non si tratta soltanto di rispolverare un marchio da miliardi di dollari o di passare il testimone a una nuova generazione di attori, ma di ridefinire le regole stesse dell'adattamento fantasy.

La transizione della saga verso una serie televisiva firmata HBO, in arrivo a fine 2026, porta con sé l'inevitabile scetticismo di chi considera la franchise cinematografica originale un pilastro intoccabile della cultura pop. Eppure, proprio da chi quei film li ha pensatoi e prodotti arriva una prospettiva capace di ribaltare il giudizio della critica.

Perché la serie farà un passo oltre

In una recente intervista rilasciata al podcast Harry Potter: From Film to Series, David Heyman — lo storico produttore che ha guidato l'intero arco cinematografico dal 2001 al 2011 — ha analizzato con rara lucidità il vero elemento di rottura di questo reboot. Se la saga sul grande schermo ha dovuto inevitabilmente sacrificare sottotrame, sfumature psicologiche e interi capitoli per rientrare nei limiti delle due ore di proiezione, il formato seriale offre un margine di manovra sconfinato.

Una scena dalla serie Harry Potter (HBO)

Il punto di forza della nuova operazione non risiede tanto nella spettacolarità visiva, quanto nell'inestimabile valore del tempo narrativo. Dedicare un'intera stagione a un singolo libro significa concedere ai personaggi lo spazio necessario per respirare, evolversi e far percepire allo spettatore la reale portata emotiva delle loro vicende.

Tra solitudine, ambizione e identità: la dimensione umana dei protagonisti

L'analisi di Heyman tocca la struttura profonda del racconto. I film, pur rimanendo opere di riferimento, hanno dovuto condensare la scoperta di Hogwarts in una sequenza rapida di meravigliati colpi di scena. La serie HBO promette invece di soffermarsi sul senso di smarrimento e sulla solitudine di un ragazzo schiacciato dal peso di essere "il prescelto di tutti".

La stessa attenzione potrà finalmente essere riservata alle dinamiche secondarie ma fondamentali: la costante battaglia di Hermione per affermare la propria identità intellettuale all'interno di un mondo nuovo, o il profondo complesso d'inferiorità di Ron, schiacciato dal confronto con una famiglia numerosa e ingombrante. È nell'esplorazione di queste crepe umane, spesso trascurate dal ritmo serrato del cinema commerciale, che la serialità televisiva può trovare la propria consacrazione formale.

Un'eredità da custodire per una nuova era televisiva

Sotto la guida della showrunner Francesca Gardiner e con la regia di Mark Mylod, la prima stagione adatterà La Pietra Filosofale, ponendo le basi per un progetto a lungo termine già entrato nelle fasi cruciali di produzione. Il cast rinnovato — guidato da Dominic McLaughlin nei panni del giovane mago — affiancherà volti di rilievo del panorama britannico come Janet McTeer e John Lithgow, nel tentativo di restituire quell'impronta di autenticità che decretò la fortuna del primo adattamento.

Il reboot di HBO non punta dunque a cancellare il ricordo del passato, ma a colmare quei vuoti che la grammatica del cinema ha dovuto lasciare inespressi. Un’operazione che si preannuncia come uno degli eventi culturali più rilevanti del panorama televisivo dei prossimi anni.

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