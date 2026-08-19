Serie Harry Potter: la HBO conferma la prima vera rivoluzione rispetto ai film

Pubblicazione: 19 agosto alle 14:12

Quando si parla di reboot e grandi ritorni, sono spesso le piccole cose a fare il rumore più forte. Prendiamo la nuova serie TV di Harry Potter firmata HBO: un progetto imponente, pensato per riadattare i romanzi di J.K. Rowling e regalare una nuova veste al Mondo Magico. Ci si aspettava che le prime polemiche esplodessero sul casting o sugli effetti speciali, e invece il vero terremoto visivo è arrivato da un dettaglio microscopico ma iconico: la cicatrice sulla fronte del protagonista.

Una scena di Harry Potter (HBO)

Nelle primissime immagini promozionali con il giovanissimo Dominic McLaughlin nei panni di Harry,. Chiunque sia cresciuto con i film della Warner Bros. ricorda bene la cicatrice sfoggiata da Daniel Radcliffe: tre linee dritte, pulite, quasi disegnate con un righello.

La nuova versione, invece, cambia del tutto registro. È frastagliata, irregolare, spessa. Invece di un simbolo grafico elegante, sembra a tutti gli effetti una vera e propria cicatrice, il segno reale e un po' grezzo di una ferita da trauma.

A prima vista potrebbe sembrare una sciocchezza da addetti ai lavori, ma in realtà è una scelta di stile ben precisa. La sensazione è che HBO vogliae tirato a lucido che aveva caratterizzato i primi film primi anni Duemila, puntando su una narrazione più realistica, viscerale e fedele alla pagina scritta. Perfino nei momenti di vita quotidiana tra i Babbani — compresi i goffi e terribili tagli di capelli curati da zia Petunia — quel segno spicca sulla fronte di Harry per quello che è davvero: la traccia indelebile di una tragedia sventata.

Come c'era da aspettarsi, i fan si sono subito divisi in due fazioni. Da un lato c'è chi applaude alla novità, ricordando che nei libri la ferita veniva descritta proprio come un taglio profondo e strano; dall'altro ci sono i nostalgici, per i quali toccare quell'iconica saetta geometrica significa intaccare la memoria di un'intera generazione.

In attesa di vedere la serie sui nostri schermi, una cosa è già chiara: HBO non ha alcuna intenzione di fare una semplice copia e incolla dei film. E per dimostrarlo, ha deciso di ripartire da zero ridisegnando il dettaglio più famoso della storia della magia.