Serie Harry Potter: la HBO conferma la prima vera rivoluzione rispetto ai film
HBO rivoluziona Harry Potter: le prime immagini mostrano il radicale cambio della celebre cicatrice
Quando si parla di reboot e grandi ritorni, sono spesso le piccole cose a fare il rumore più forte. Prendiamo la nuova serie TV di Harry Potter firmata HBO: un progetto imponente, pensato per riadattare i romanzi di J.K. Rowling e regalare una nuova veste al Mondo Magico. Ci si aspettava che le prime polemiche esplodessero sul casting o sugli effetti speciali, e invece il vero terremoto visivo è arrivato da un dettaglio microscopico ma iconico: la cicatrice sulla fronte del protagonista.Nelle primissime immagini promozionali con il giovanissimo Dominic McLaughlin nei panni di Harry, salta subito all'occhio come quella saetta non sia più quella di una volta. Chiunque sia cresciuto con i film della Warner Bros. ricorda bene la cicatrice sfoggiata da Daniel Radcliffe: tre linee dritte, pulite, quasi disegnate con un righello.
La nuova versione, invece, cambia del tutto registro. È frastagliata, irregolare, spessa. Invece di un simbolo grafico elegante, sembra a tutti gli effetti una vera e propria cicatrice, il segno reale e un po' grezzo di una ferita da trauma.A prima vista potrebbe sembrare una sciocchezza da addetti ai lavori, ma in realtà è una scelta di stile ben precisa. La sensazione è che HBO voglia staccarsi da quel tono un po' fiabesco e tirato a lucido che aveva caratterizzato i primi film primi anni Duemila, puntando su una narrazione più realistica, viscerale e fedele alla pagina scritta. Perfino nei momenti di vita quotidiana tra i Babbani — compresi i goffi e terribili tagli di capelli curati da zia Petunia — quel segno spicca sulla fronte di Harry per quello che è davvero: la traccia indelebile di una tragedia sventata.
Come c'era da aspettarsi, i fan si sono subito divisi in due fazioni. Da un lato c'è chi applaude alla novità, ricordando che nei libri la ferita veniva descritta proprio come un taglio profondo e strano; dall'altro ci sono i nostalgici, per i quali toccare quell'iconica saetta geometrica significa intaccare la memoria di un'intera generazione.
In attesa di vedere la serie sui nostri schermi, una cosa è già chiara: HBO non ha alcuna intenzione di fare una semplice copia e incolla dei film. E per dimostrarlo, ha deciso di ripartire da zero ridisegnando il dettaglio più famoso della storia della magia.