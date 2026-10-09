HBO Max, Paramount+ e Discovery+ si uniranno in un'unica piattaforma streaming: cosa cambia per gli abbonati?

Pubblicazione: 09 ottobre alle 17:26

La guerra dello streaming potrebbe essere arrivata a un punto di svolta, e questa volta a cambiare le regole del gioco sarà uno dei più grandi colossi dell'intrattenimento mondiale. HBO Max, Paramount+ e Discovery+ sono destinati a confluire in un'unica piattaforma streaming, dando vita a un servizio capace di riunire alcuni dei film e delle serie TV più popolari degli ultimi decenni. Una trasformazione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui milioni di spettatori accedono ai propri contenuti preferiti, anche se rimangono ancora diverse incognite.

La, il nuovo gruppo nato dall'acquisizione dida parte di, un'operazione da circa. Dopo mesi di trattative, offerte e colpi di scena, le due società sono diventate un'unica realtà, e tra le prime conseguenze della fusione figura proprio la volontà di

L'obiettivo è piuttosto chiaro: riunire progressivamente i servizi streaming del gruppo in una sola piattaforma, superando la frammentazione che oggi costringe gli spettatori a sottoscrivere abbonamenti differenti per accedere ai rispettivi cataloghi. Non si tratta più soltanto di un'ipotesi, perché la stessa Skydance ha inserito il progetto nella strategia ufficiale annunciata dopo il completamento dell'acquisizione.

Paramount e Warner Bros, fonte: Skydance

Questo non significa, tuttavia, che HBO Max, Paramount+ e Discovery+ scompariranno immediatamente, visto che la società ha parlato di un'integrazione graduale, senza comunicare una data precisa per il debutto del futuro servizio. Anche il nome rimane sconosciuto, così come le modalità attraverso le quali gli attuali abbonati potranno effettuare il passaggio alla nuova piattaforma. Secondo quanto riportato da Deadline, David Ellison, presidente e amministratore delegato di Skydance, ha spiegato che HBO Max e Paramount+ potrebbero attraversare inizialmente una fase in cui continueranno a operare separatamente, pur venendo proposti attraverso offerte combinate.

Soltanto successivamente dovrebbe arrivare, con l'intenzione di costruire un servizio capace di competere direttamente con Netflix, Disney+ e Prime Video. Una delle questioni più delicate, marchio che negli anni ha costruito una reputazione legata soprattutto alla qualità delle proprie produzioni originali. L'ingresso nella nuova struttura societaria non dovrebbe necessariamente cancellarne l'identità, anche perché Casey Bloys, già alla guida di HBO, è stato nominatodei contenuti della divisione direct-to-consumer di Skydance, affiancato da JB Perrette nella gestione delle attività streaming.

Per gli spettatori, però, l'aspetto più interessante riguarda inevitabilmente il catalogo. Se il progetto verrà realizzato secondo le intenzioni annunciate, la futura piattaforma potrebbe riunire sotto lo stesso tetto franchise come Harry Potter, Il Trono di Spade, The Last of Us, Star Trek e SpongeBob, insieme alle produzioni originali Paramount, Warner Bros., HBO e Discovery. Un patrimonio di contenuti enorme, che permetterebbe alla nuova società di presentarsi sul mercato con un'offerta particolarmente diversificata.

House of the Dragon, fonte: HBO

Naturalmente, non è ancora stato chiarito se tutti questi contenuti saranno disponibili contemporaneamente in ogni territorio, perché la distribuzione internazionale dipende anche dagli accordi di licenza già esistenti. Lo stesso discorso vale per l'Italia, dove le modalità di accesso ai cataloghi potrebbero risentire dei contratti stipulati in precedenza con altri operatori. E poi c'è la questione che probabilmente interesserà maggiormente gli abbonati: quanto costerà il nuovo servizio streaming? Al momento Skydance non ha fornito indicazioni sui prezzi, né ha specificato se verranno introdotti differenti livelli di abbonamento, magari con pubblicità o funzionalità aggiuntive.

Harry Potter, fonte: HBO

potrebbe rappresentare un vantaggio per chi oggi paga più abbonamenti, ma non esistono garanzie che il costo. Al contrario, un catalogo così vasto potrebbe anche spingere il gruppo verso un'offerta premium, con tariffe differenti rispetto a quelle attualmente praticate dai singoli servizi. Per il momento, comunque, gli utenti non devono fare nulla. Le pagine ufficiali di assistenza diconfermano che non sono previste modifiche immediate alle applicazioni, ai contenuti, agli abbonamenti o ai prezzi. Gli spettatori potranno quindi continuare a utilizzare i servizi esattamente come prima, in attesa di ulteriori comunicazioni.

La fusione rappresenta soltanto una parte di una trasformazione molto più ampia, poiché Skydance ha annunciato di voler distribuire almeno 30 film cinematografici all'anno, contando su un patrimonio che comprende alcuni dei marchi più importanti di Hollywood e su una base complessiva di oltre 200 milioni di abbonamenti streaming. Numeri che rendono evidente l'ambizione di costruire uno dei principali concorrenti dei giganti già presenti sul mercato.

Resta da capire quanto tempo servirà per trasformare questa strategia in un prodotto concreto. HBO Max, Paramount+ e Discovery+ continueranno a esistere separatamente almeno durante la fase iniziale, ma la direzione intrapresa dal nuovo gruppo caratterizzato da un nome storico, è ormai definita. E dopo anni in cui il mercato ha moltiplicato piattaforme, cataloghi esclusivi e abbonamenti, Hollywood sembra pronta a percorrere la strada opposta: riportare tutto, o quasi, all'interno di un unico grande servizio.