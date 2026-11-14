The Last of Us 3, quando finiranno le riprese? Gabriel Luna svela nuovi dettagli sul futuro della serie

Pubblicazione: 14 novembre alle 16:07

La terza stagione di The Last of Us è tra i ritorni televisivi più attesi del 2027, ma nelle ultime settimane alcune indiscrezioni hanno alimentato i dubbi sul calendario della produzione e sulla possibilità di un rinvio. A fare chiarezza è intervenuto Gabriel Luna, interprete di Tommy Miller, che ha condiviso nuovi aggiornamenti sulle riprese e anticipato quanto sarà importante il prossimo capitolo della serie HBO.

“Non sono sicuro di cosa preveda esattamente il resto del programma, ma so che a un certo punto tornerò. Lavoriamo a questa stagione da marzo e io sono qui, a intervalli, dall'estate”. - Gabriel Luna

Durante un'intervista concessa a ScreenRant in occasione della promozione della seconda stagione di, l'attore ha confermato che, in Canada, e. “Non so quando uscirà, ma la stiamo girando proprio adesso. Sono a Vancouver e continueremo a girare fino alla fine dell'anno”,, rispondendo a una domanda sulla possibilità che i nuovi episodi arrivino effettivamente nel 2027. L'attore ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul calendario della produzione:

Le sue dichiarazioni arrivano dopo settimane di speculazioni legate a un possibile prolungamento delle riprese. Inizialmente, infatti, la conclusione della lavorazione era stata indicata per il 27 novembre 2026, ma alcune informazioni circolate online suggerivano che la produzione potesse fermarsi temporaneamente per poi riprendere nei primi mesi del 2027. Per il momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali di un rinvio della data d'uscita. HBO continua a prevedere il debutto di The Last of Us 3 nel corso del 2027, come ribadito nei mesi scorsi dal responsabile dei contenuti Casey Bloys, senza però aver annunciato un giorno o un mese preciso.

Gabriel Luna in The Last of Us, fonte: HBO

Non sarebbe neppure la prima volta che la produzione affronta una pausa programmata, visto che durante il mese di giugno 2026, le riprese erano state temporaneamente sospese in concomitanza con i preparativi per i Mondiali di calcio a Vancouver. Una circostanza che aveva inizialmente alimentato false voci sulla possibile cancellazione della serie, successivamente smentite. Ma le parole di Gabriel Luna non riguardano soltanto il calendario. L'attore ha anche anticipato che la terza stagione rappresenterà un momento particolarmente importante per la storia, soprattutto per gli spettatori che conoscono gli eventi raccontati nel videogioco originale di Naughty Dog.

“Possiamo portare a termine il lavoro ed è un crescendo davvero straordinario di questa storia, che abbiamo la possibilità di trasferire sullo schermo per chi conosce il materiale originale”,, lasciando intendere che i nuovi episodi saranno particolarmente intensi. Luna ha inoltre ammesso di vivere questa fase della produzione con sentimenti contrastanti, tra l'entusiasmo per ciò che il cast sta realizzando e una certa malinconia

La terza stagione cambierà sensibilmente il punto di vista della narrazione. Dopo gli eventi del secondo capitolo, Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, assumerà un ruolo centrale, permettendo agli spettatori di conoscere una prospettiva diversa sugli avvenimenti di Seattle. Una scelta narrativa che riprende la struttura di The Last of Us Parte II, il videogioco pubblicato nel 2020, nel quale la storia viene raccontata attraverso gli occhi di personaggi contrapposti, costringendo il giocatore a riconsiderare le proprie certezze.

EXCLUSIVE: The Last of Us season 3 is taking over Vancouver, as Gabriel Luna confirms the filming timeline: "Oh, I don't know when the release is, but we are making it right now. I'm in Vancouver, and we'll be filming through the end of the year." Read More: https://t.co/HpLBFsXg1t — ScreenRant (@screenrant) November 13, 2026

Accanto a Dever torneranno anche Bella Ramsey nei panni di Ellie, Isabela Merced in quelli di Dina e Gabriel Luna nel ruolo di Tommy, mentre Craig Mazin continuerà a guidare l'adattamento televisivo dopo l'uscita di Neil Druckmann dalla gestione creativa della serie. Resta inoltre aperta la questione della conclusione definitiva dello show. Sebbene HBO abbia indicato la terza stagione come probabile capitolo finale, la decisione è legata ai piani narrativi di Mazin e non è ancora stata formalizzata in maniera definitiva.