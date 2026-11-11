Lanterns avrà una stagione 2? Il futuro è incerto dopo l'addio di James Gunn

Pubblicazione: 11 novembre alle 17:46

Il mondo della DC è nel caos. Mentre i fan ancora celebravano il successo clamoroso di Lanterns, la serie HBO con Kyle Chandler e Aaron Pierre che ha riportato l'entusiasmo verso l'universo DC, arriva una doccia fredda che nessuno si aspettava. Secondo fonti interne a DC Studios riportate da Variety, la seconda stagione dello show non è stata ancora rinnovata e, cosa ancora più preoccupante, appare sempre meno probabile.





, rivaleggiando con colossi come The Pitt in termini di visualizzazioni, superando i 18 milioni di view per episodio a livello globale. Le recensioni sono state entusiastiche, il pubblico ha accolto con favore l'interpretazione di Hal Jordan e John Stewart, e tutto sembrava predisposto per un futuro radioso. Eppure, qualcosa non ha funzionato secondo i piani.La notizia arriva in un momento particolarmente turbolento per DC Studios. Lunedì 9 novembre,, dopo appena quattro anni di mandato e solo tre film realizzati. Gunn ha citato le lunghe ore di lavoro e l'aspetto eccessivamente "corporate" della posizione come motivi del suo abbandono, rivelando come queste pressioni abbiano danneggiato le sue relazioni personali.

L'ironia è quasi crudele. Gunn aveva riportato credibilità al DCU con Superman, accolto positivamente dalla critica, anche se i successivi Supergirl e Clayface non hanno convinto allo stesso modo. Ma proprio quando sembrava che Lanterns avesse finalmente trovato la formula vincente per la DC in formato seriale, tutto si è sgretolato.





"non è stata rinnovata per una seconda stagione", per poiche lo show "non ha ancora ricevuto il rinnovo". Una differenza sottile ma significativa, che lascia uno spiraglio di speranza, per quanto fioco.: "La gente non vede l'ora di fare un'altra stagione di uno show di successo". Una dichiarazione che, letta tra le righe, sembra, nonostante tutti i dati dicano il contrario.

Eppure, fino a poche settimane fa, tutto sembrava procedere nella direzione opposta. A ottobre, Damon Lindelof, co-creatore della serie, aveva rivelato che gli sceneggiatori stavano già elaborando idee per una seconda stagione, anche se non era ancora arrivato il via libera ufficiale. Peter Safran, in un'intervista con IGN dello stesso mese, aveva confermato che il futuro dipendeva dalla capacità del team creativo di sviluppare una storia all'altezza della prima stagione.

"Il mondo episodico sarà sempre una parte fondamentale della nostra strategia complessiva. È un modo eccellente per raccontare storie che necessitano di più spazio di quanto un film possa offrire, e per introdurre personaggi che poi portiamo nel mondo cinematografico. Aaron Pierre e John Stewart sono un esempio perfetto: lo abbiamo introdotto in Lanterns e il pubblico lo vedrà la prossima estate in Man of Tomorrow". - Peter Safran

Mentre le voci si rincorrono e le speculazioni si moltiplicano, una cosa appare chiara: il futuro di Lanterns e dell'intero DCU è più incerto che mai. In un'industria dove il successo dovrebbe garantire continuità, la DC sembra aver scritto un nuovo capitolo del suo rapporto complicato con il proprio pubblico. E questa volta, nemmeno un esercito di Lanterne Verdi potrebbe illuminare l'oscurità che avvolge il destino dello studio.