Harry Potter: chi darà voce al Cappello Parlante e ai fantasmi nella serie? Svelati 5 nuovi attori

Pubblicazione: 31 ottobre alle 17:30

La serie HBO di Harry Potter continua ad aggiungere tasselli al suo mosaico di casting, e questa volta tocca ad alcuni dei personaggi più iconici e spettrali del mondo magico. Il network ha appena annunciato cinque nuovi attori che daranno vita, o meglio, voce e presenza eterea, ad alcuni dei residenti soprannaturali più amati di Hogwarts e al leggendario Cappello Parlante.





Secondo il comunicato stampa ufficiale di HBO, i fantasmi del castello più famoso della letteratura fantasy saranno interpretati da Leo Bill nel ruolo di Nick Quasi Senza Testa, Andrew Brooke come il Barone Sanguinario e Daniel Fearn nei panni del Frate Grasso. A completare il quintetto ci sono Laura Smyth, che darà vita alla Signora Grassa, il ritratto parlante che custodisce l'ingresso della sala comune di Grifondoro, e David Threlfall, che presterà la sua voce al Cappello Parlante.Tutti e cinque gli attori appariranno nella prima stagione del reboot, intitolata Harry Potter and the Philosopher's Stone, che seguirà fedelmente il primo libro della saga di J.K. Rowling. L'annuncio rappresenta un segnale chiaro della direzione che la produzione intende prendere, restituire spazio e profondità a personaggi che nei film originali erano stati relegati a comparsate, più elementi scenografici che veri e propri co-protagonisti della vita a Hogwarts.







Leo Bill interpreterà Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, meglio conosciuto come Nick Quasi Senza Testa, il fantasma residente della casa di Grifondoro. Con la sua personalità amichevole e il suo collo quasi del tutto reciso,. Il personaggio era stato interpretato da John Cleese nei film originali, ma aveva avuto uno spazio narrativo limitato., nonostante la sua condizione di quasi-decapitato gli impedisca di unirsi alla Caccia Senza Testa.Andrew Brooke vestirà i panni, o meglio gli ectoplasmi, del, il fantasma della casa di Serpeverde. A differenza dell'affabile Nick, il Barone è una presenza intimidatoria che incute timore tra studenti e fantasmi.. Nei libri, il Barone ha un ruolo cruciale in una delle storyline più toccanti della saga, legata a un altro fantasma importante che probabilmente vedremo nelle stagioni successive.Daniel Fearn interpreterà il, il rappresentante spettrale di Tassorosso. Conosciuto per il suo atteggiamento accogliente verso gli studenti, il Frate è. Sebbene sia apparso brevemente nel primo film di Harry Potter e la Pietra Filosofale, non ha mai avuto un ruolo significativo nella saga cinematografica. La serie rappresenta un'occasione per dare finalmente voce a questo personaggio secondario ma simbolicamente importante.

Laura Smyth porterà sullo schermo, che tecnicamente non è un fantasma ma una figura in un ritratto incantato., richiedendo la parola d'ordine corretta prima di permettere agli studenti di accedere alla loro sala comune. Il personaggio era stato interpretato da Elizabeth Spriggs nel primo film e successivamente da Dawn French in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. La Signora Grassa ha momenti memorabili nei libri, soprattutto quando diventa vittima di un attacco che scuote l'intera scuola.. Il cappello incantato è responsabile dello Smistamento degli studenti nelle quattro case di Hogwarts in base alle loro qualità personali, ai loro valori e alle loro ambizioni. Durante il primo anno di Harry, il Cappello Parlante gioca un ruolo fondamentale, rivelando aspetti del protagonista che saranno centrali per l'intera saga. La scelta di un attore con l'esperienza e il timbro vocale di Threlfall suggerisce che HBO intende dare peso a questo oggetto magico che è, in fondo, uno dei personaggi più saggi e misteriosi dell'universo potteriano.





