Harry Potter: chi darà voce al Cappello Parlante e ai fantasmi nella serie? Svelati 5 nuovi attori
HBO svela 5 nuovi attori per la serie Harry Potter: David Threlfall darà voce al Cappello Parlante, Leo Bill sarà Nick Quasi Senza Testa e altri fantasmi di Hogwarts.
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La serie HBO di Harry Potter continua ad aggiungere tasselli al suo mosaico di casting, e questa volta tocca ad alcuni dei personaggi più iconici e spettrali del mondo magico. Il network ha appena annunciato cinque nuovi attori che daranno vita, o meglio, voce e presenza eterea, ad alcuni dei residenti soprannaturali più amati di Hogwarts e al leggendario Cappello Parlante.
Tutti e cinque gli attori appariranno nella prima stagione del reboot, intitolata Harry Potter and the Philosopher's Stone, che seguirà fedelmente il primo libro della saga di J.K. Rowling. L'annuncio rappresenta un segnale chiaro della direzione che la produzione intende prendere, restituire spazio e profondità a personaggi che nei film originali erano stati relegati a comparsate, più elementi scenografici che veri e propri co-protagonisti della vita a Hogwarts.
Andrew Brooke vestirà i panni, o meglio gli ectoplasmi, del Barone Sanguinario, il fantasma della casa di Serpeverde. A differenza dell'affabile Nick, il Barone è una presenza intimidatoria che incute timore tra studenti e fantasmi. Il suo aspetto misterioso e i vestiti macchiati di sangue argenteo lo distinguono dagli altri spiriti che infestano Hogwarts. Nei libri, il Barone ha un ruolo cruciale in una delle storyline più toccanti della saga, legata a un altro fantasma importante che probabilmente vedremo nelle stagioni successive.
Daniel Fearn interpreterà il Frate Grasso, il rappresentante spettrale di Tassorosso. Conosciuto per il suo atteggiamento accogliente verso gli studenti, il Frate è l'emblema della gentilezza e dell'inclusività che caratterizzano la sua casa. Sebbene sia apparso brevemente nel primo film di Harry Potter e la Pietra Filosofale, non ha mai avuto un ruolo significativo nella saga cinematografica. La serie rappresenta un'occasione per dare finalmente voce a questo personaggio secondario ma simbolicamente importante.
E' probabilmente l'annuncio di David Threlfall come voce del Cappello Parlante a generare maggiore curiosità. Il cappello incantato è responsabile dello Smistamento degli studenti nelle quattro case di Hogwarts in base alle loro qualità personali, ai loro valori e alle loro ambizioni. Durante il primo anno di Harry, il Cappello Parlante gioca un ruolo fondamentale, rivelando aspetti del protagonista che saranno centrali per l'intera saga. La scelta di un attore con l'esperienza e il timbro vocale di Threlfall suggerisce che HBO intende dare peso a questo oggetto magico che è, in fondo, uno dei personaggi più saggi e misteriosi dell'universo potteriano.