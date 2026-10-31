It: Welcome to Derry, HBO Max rilascia un episodio segreto in occasione di Halloween
HBO Max rilascia a sorpresa un episodio speciale di It: Welcome to Derry ad Halloween. A Story of Derry esplora le origini antiche del male nella cittadina.
I fan di It: Welcome to Derry si sono svegliati con un regalo inaspettato nella mattina del 31 Ottobre 2026. HBO Max ha infatti rilasciato a sorpresa, allo scoccare della mezzanotte di Halloween, un episodio speciale della serie horror che nessuno aveva annunciato. Una mossa audace che ha trasformato la notte più spaventosa dell'anno in un evento ancora più memorabile per gli appassionati dell'universo creato da Stephen King.
La trama segue tre giovani che si avventurano nel Western Wood, la foresta occidentale che circonda l'area, dove si imbattono in uno spirito antico e terrificante. Un'entità che, secondo le speculazioni online dei fan più attenti, potrebbe avere legami profondi con la tribù Shokopiwath, il popolo indigeno menzionato nell'episodio 4 della serie principale. Questa connessione aprirebbe scenari affascinanti sull'origine stessa del male che permea Derry, suggerendo che la città sia stata costruita su qualcosa di molto più antico e oscuro di quanto si potesse immaginare.
La seconda stagione, già confermata, si sposterà al 1935, durante la Grande Depressione, e si concentrerà sul sanguinoso massacro della Bradley Gang. Questa banda di rapinatori di banche si fermò a Derry per acquistare munizioni e finì per affrontare un orrore inimmaginabile. Un altro tassello nella lunga e maledetta storia della cittadina del Maine.
La scelta di esplorare le origini preistoriche del male di Derry dimostra anche la volontà dei creatori di non limitarsi a raccontare storie già viste, ma di scavare più a fondo nella mitologia del luogo. Se Pennywise si risveglia ogni 27 anni per nutrirsi della paura dei bambini, cosa accadeva prima che lui arrivasse? Quale altra forma di oscurità abitava quelle terre? Queste domande, che l'episodio speciale inizia ad affrontare, potrebbero rivelarsi fondamentali per comprendere l'intera saga. Welcome to Derry: A Story of Derry è ora disponibile in streaming su HBO Max Italia, ma attenzione perché se la prima stagione in Italia è stata resa disponibile su Now e Sky, questo speciale è un'esclusiva HBO.