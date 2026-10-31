It: Welcome to Derry, HBO Max rilascia un episodio segreto in occasione di Halloween

Pubblicazione: 31 ottobre alle 12:35

I fan di It: Welcome to Derry si sono svegliati con un regalo inaspettato nella mattina del 31 Ottobre 2026. HBO Max ha infatti rilasciato a sorpresa, allo scoccare della mezzanotte di Halloween, un episodio speciale della serie horror che nessuno aveva annunciato. Una mossa audace che ha trasformato la notte più spaventosa dell'anno in un evento ancora più memorabile per gli appassionati dell'universo creato da Stephen King.





e rappresenta un salto temporale impressionante rispetto alla narrazione principale della serie. Non stiamo parlando di decenni, ma di secoli., in un'epoca in cui la cittadina del Maine era ancora territorio selvaggio e inesplorato., dove si imbattono in uno spirito antico e terrificante. Un'entità che, secondo le speculazioni online dei fan più attenti, potrebbe avere legami profondi con la tribù Shokopiwath, il popolo indigeno menzionato nell'episodio 4 della serie principale., suggerendo che la città sia stata costruita su qualcosa di molto più antico e oscuro di quanto si potesse immaginare.

La seconda stagione, già confermata, si sposterà al 1935, durante la Grande Depressione, e si concentrerà sul sanguinoso massacro della Bradley Gang. Questa banda di rapinatori di banche si fermò a Derry per acquistare munizioni e finì per affrontare un orrore inimmaginabile. Un altro tassello nella lunga e maledetta storia della cittadina del Maine.



