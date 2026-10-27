Harry Potter, la serie HBO recupera un personaggio dimenticato dai film: nei libri ha un ruolo importante

Pubblicazione: 27 ottobre alle 16:40

La nuova serie TV di Harry Potter si prepara a riportare gli spettatori a Hogwarts, ma questa volta potrebbe esserci spazio anche per alcuni personaggi che la saga cinematografica aveva lasciato nell'ombra. HBO continua infatti ad ampliare il cast dell'attesissimo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling, e tra le ultime novità spicca l'arrivo di un membro della famiglia Weasley che non aveva mai avuto un vero ruolo negli otto film originali. Una scelta particolarmente interessante, soprattutto per gli appassionati dei libri, che potrebbe anticipare alcune delle differenze più significative rispetto alle avventure cinematografiche di Daniel Radcliffe.

Come riportato da Variety,è stato scelto per interpretare, uno dei fratelli maggiori di Ron, nella prima stagione della serie HBO. L'attore britannico, conosciuto anche per aver interpretato una versione giovane dinel film Tolkien e il personaggio di Æthelstan nella serie The Last Kingdom, avrà quindi il compito di portare sullo schermo una figura che i lettori conoscono bene, ma che gli spettatori dei film hanno avuto pochissime occasioni di incontrare.

La notizia arriva insieme alla conferma di altri due interpreti: Jasper Talbot e Hannah Chinn vestiranno rispettivamente i panni di James e Lily Potter, i genitori di Harry. Tuttavia, è proprio la presenza di Charlie Weasley a rappresentare una delle novità più curiose dell'annuncio, perché potrebbe offrire alla produzione l'occasione di recuperare una parte della storia rimasta esclusa dall'adattamento cinematografico. Charlie Weasley è il secondo figlio di Arthur e Molly Weasley, fratello maggiore di Bill, Percy, Fred, George, Ron e Ginny e dopo aver frequentato Hogwarts, dove aveva dimostrato un particolare talento per il Quidditch, decide di dedicarsi alla sua più grande passione: i draghi.

‘Harry Potter’ HBO Series Casts James Potter and Lily Potter, Plus Charlie Weasley in Character's Screen Debut https://t.co/xDyQgJ3v8f — Variety (@Variety) October 27, 2026

Il personaggio lavora infatti in una riserva di draghi in Romania, un dettaglio che assume una certa importanza già nel primo romanzo della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale. È proprio Charlie, infatti, ad aiutare Hagrid quando il guardiacaccia si ritrova a dover gestire Norberto, un cucciolo di drago acquistato illegalmente. Quando Harry, Ron e Hermione comprendono che l'animale non può rimanere a Hogwarts, viene organizzato il suo trasferimento attraverso alcuni amici di Charlie, che si occupano di recuperarlo e portarlo in un luogo più sicuro.

Nei film, però, questa parte della storia viene notevolmente ridimensionata,e modificando le modalità con cui Norberto lascia Hogwarts. Il personaggio, di conseguenza, rimane sostanzialmente assente dalla saga cinematografica. Una situazione particolare, considerando checontinua ad avere un ruolo nei romanzi successivi, soprattutto quando laviene coinvolta negli eventi legati al ritorno di Voldemort. La decisione di introdurlo già nella prima stagione della. Nel primo libro Charlie non compare fisicamente, ma viene soltanto menzionato e contribuisce alla vicenda attraverso una lettera e l'intervento dei suoi amici.

Il fatto che la produzione abbia scelto un attore per interpretarlo lascia dunque aperta la possibilità che gli sceneggiatori abbiano deciso di mostrare direttamente alcune situazioni che nei romanzi vengono raccontate soltanto attraverso altri personaggi. Naturalmente, HBO non ha ancora confermato quali scene coinvolgeranno Charlie Weasley, né quanto spazio gli verrà riservato nel corso degli episodi. La sua presenza potrebbe limitarsi a una breve apparizione, ma potrebbe anche rappresentare il primo passo verso un approfondimento della famiglia Weasley nelle stagioni successive.

Harry Potter di HBO, fonte: Warner Bros.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti del nuovo adattamento. A differenza degli otto film, costretti a condensare sette romanzi in un numero limitato di ore, la serie televisiva avrà molto più tempo per sviluppare personaggi secondari, sottotrame e dettagli del mondo magico. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di dedicare una stagione a ciascun romanzo, permettendo agli spettatori di seguire la crescita di Harry e dei suoi amici attraverso una narrazione più ampia e articolata. La prima stagione, intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale, debutterà il 25 dicembre 2026 e vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout in quelli di Ron Weasley.

Tra i protagonisti adulti figurano inoltrecome Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid. La famiglia Weasley sarà rappresentata anche da Katherine Parkinson, scelta per interpretare Molly Weasley, mentre il cast comprende Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Luke Thallon come Quirinus Raptor e Warwick Davis, che tornerà nell'universo di Harry Potter interpretando nuovamente il professor Filius Vitious. La serie è guidata dalla sceneggiatrice e produttrice esecutiva, con Mark Mylod impegnato nella regia di diversi episodi.

Anche J.K. Rowling figura tra i produttori esecutivi del progetto, realizzato da HBO in collaborazione con Warner Bros. Television e Brontë Film and TV. L'arrivo di Charlie Weasley potrebbe quindi rappresentare una piccola ma significativa anticipazione della direzione scelta per il nuovo Harry Potter. Recuperare personaggi rimasti ai margini dei film potrebbe essere uno dei modi più efficaci per distinguere la serie HBO dalla saga originale, offrendo qualcosa di nuovo anche a chi conosce già ogni dettaglio delle avventure del giovane mago. E per i fan che hanno sempre desiderato vedere sullo schermo tutti i membri della famiglia Weasley, la scelta di Harry Gilby potrebbe essere soltanto l'inizio.