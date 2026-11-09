James Gunn e Peter Safran lasciano DC Studios: a sostituirli un veterano Marvel dei tempi di Avengers

Pubblicazione: 09 novembre alle 18:57

Il mondo del cinema supereroistico si è svegliato con una notizia che nessuno si aspettava. James Gunn e Peter Safran, i due architetti della rinascita DC Studios, stanno per lasciare i loro ruoli di co-amministratori delegati dopo soli quattro anni alla guida dello studio. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno e che ridisegna completamente gli equilibri nel panorama dei cinecomic.





Well here we go folks… Twitter is about to go crazy following the news of James Gunn & Peter Safran leaving 😭 https://t.co/EbwKe7blPR — Brandon Berlant (@Brandon072008) November 9, 2026

. Un passaggio che ha del paradossale, un veterano della casa che ha dominato il box office mondiale per oltre un decennio ora chiamato a salvare l'eterno rivale. Latcham assumerà il ruolo di presidente e chief creative officer di DC Studios a partire dal primo dicembre, portando con sé un curriculum che fa impallidire: Iron Man, The Avengers, Guardians of the Galaxy, Spider-Man Homecoming. Tutti titoli che hanno scritto la storia del cinema moderno.La notizia arriva attraverso un comunicato congiunto di David Ellison e Ynon Kreiz, rispettivamente chairman e co-CEO di Skydance, la società che ora controlla Warner Bros. Discovery dopo l'acquisizione da 111 miliardi di dollari completata lo scorso ottobre. "James e Peter hanno lanciato una nuova era per DC Studios e l'hanno guidata attraverso un periodo di vera trasformazione", recita la nota ufficiale. Parole di circostanza che però non nascondono l'elefante nella stanza, cosa è andato davvero storto.







. Ma evidentemente non è bastato. Gli osservatori del settore si stanno già chiedendo se Gunn e Safran abbiano scelto volontariamente di fare un passo indietro o se siano stati spinti verso l'uscita. Prima della fusione con Skydance, Ellison aveva volato sul set di Man of Tomorrow, il sequel di Superman attualmente in post-produzione, in quella che era sembrata una dimostrazione di fiducia. Nelle scorse settimane i due avevano anche presentato i loro piani a lungo termine al magnate, ricevendo apparentemente luce verde."Quattro anni fa ci siamo impegnati a unire DC sotto un'unica visione creativa", hanno dichiarato i due nel loro comunicato d'addio. "In questo periodo abbiamo contribuito a riportare Superman al centro di DC, aprendo nuove porte e raccontando nuove storie attraverso Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns e Clayface. Siamo immensamente orgogliosi del team che ha trasformato quell'ambizione in qualcosa di reale"."Ho avuto il privilegio di contribuire a portare sullo schermo alcune delle storie di supereroi più celebrate", ha dichiarato Latcham. "Sono entusiasta e onorato dell'opportunità di guidare ora DC Studios nella sua prossima era. La possibilità di gestire l'incredibile cast di personaggi DC in un modo che entusiasmi i fan di lunga data introducendo al contempo le loro storie senza tempo alla prossima generazione è una responsabilità enorme che non prendo alla leggera".