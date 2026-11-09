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James Gunn e Peter Safran lasciano DC Studios: a sostituirli un veterano Marvel dei tempi di Avengers

James Gunn lascia DC Studios dopo 4 anni. Jeremy Latcham, veterano Marvel e architetto degli Avengers, prende il suo posto come presidente.

di Federica Verdoliva
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Il mondo del cinema supereroistico si è svegliato con una notizia che nessuno si aspettava. James Gunn e Peter Safran, i due architetti della rinascita DC Studios, stanno per lasciare i loro ruoli di co-amministratori delegati dopo soli quattro anni alla guida dello studio. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno e che ridisegna completamente gli equilibri nel panorama dei cinecomic.

A prendere il loro posto sarà Jeremy Latcham, figura leggendaria proveniente direttamente dalle viscere della Marvel Studios. Un passaggio che ha del paradossale, un veterano della casa che ha dominato il box office mondiale per oltre un decennio ora chiamato a salvare l'eterno rivale. Latcham assumerà il ruolo di presidente e chief creative officer di DC Studios a partire dal primo dicembre, portando con sé un curriculum che fa impallidire: Iron Man, The Avengers, Guardians of the Galaxy, Spider-Man Homecoming. Tutti titoli che hanno scritto la storia del cinema moderno.

La notizia arriva attraverso un comunicato congiunto di David Ellison e Ynon Kreiz, rispettivamente chairman e co-CEO di Skydance, la società che ora controlla Warner Bros. Discovery dopo l'acquisizione da 111 miliardi di dollari completata lo scorso ottobre. "James e Peter hanno lanciato una nuova era per DC Studios e l'hanno guidata attraverso un periodo di vera trasformazione", recita la nota ufficiale. Parole di circostanza che però non nascondono l'elefante nella stanza, cosa è andato davvero storto.



Sul fronte televisivo, il duo ha espanso l'impero DC sullo streaming con Peacemaker e Lanterns per HBO Max, costruendo ponti narrativi tra grande e piccolo schermo. Ma evidentemente non è bastato. Gli osservatori del settore si stanno già chiedendo se Gunn e Safran abbiano scelto volontariamente di fare un passo indietro o se siano stati spinti verso l'uscita. Prima della fusione con Skydance, Ellison aveva volato sul set di Man of Tomorrow, il sequel di Superman attualmente in post-produzione, in quella che era sembrata una dimostrazione di fiducia. Nelle scorse settimane i due avevano anche presentato i loro piani a lungo termine al magnate, ricevendo apparentemente luce verde.

"Quattro anni fa ci siamo impegnati a unire DC sotto un'unica visione creativa", hanno dichiarato i due nel loro comunicato d'addio. "In questo periodo abbiamo contribuito a riportare Superman al centro di DC, aprendo nuove porte e raccontando nuove storie attraverso Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns e Clayface. Siamo immensamente orgogliosi del team che ha trasformato quell'ambizione in qualcosa di reale".

"Ho avuto il privilegio di contribuire a portare sullo schermo alcune delle storie di supereroi più celebrate", ha dichiarato Latcham. "Sono entusiasta e onorato dell'opportunità di guidare ora DC Studios nella sua prossima era. La possibilità di gestire l'incredibile cast di personaggi DC in un modo che entusiasmi i fan di lunga data introducendo al contempo le loro storie senza tempo alla prossima generazione è una responsabilità enorme che non prendo alla leggera".

Ora Latcham supervisionerà l'intera produzione cinematografica, televisiva e di animazione di DC Studios, gestendo la pipeline creativa insieme a produzione, talenti e strategia. Gunn e Safran non spariscono del tutto. Almeno per ora. Gunn ha in post-produzione Superman: Man of Tomorrow, previsto per l'anno prossimo, e la serie tv The People v. Gorilla Grodd. Entrambi rimangono produttori di The Batman: Part II, con Robert Pattinson, in programma per il 2028. "Siamo entusiasti di tornare a ciò che ci ha portato a questo lavoro in primo luogo: raccontare le storie che amiamo, incluso il prossimo capitolo del viaggio di Clark e Lex in Man of Tomorrow", hanno concluso.

Il passaggio di Latcham dalla Marvel alla DC è carico di simbolismo. Per anni i due studi si sono combattuti a colpi di blockbuster, strategie di marketing e fedeltà dei fan. Ora uno dei generali che ha costruito l'impero Marvel è chiamato a guidare l'armata DC. Conosce i segreti del successo, ha visto da dentro come si costruisce un universo cinematografico che funziona. Ma saprà replicare quella magia con personaggi e una mitologia completamente diversi. Il tempo dirà se questo terremoto nello showbiz supereroistico sarà ricordato come l'inizio di una rinascita o come l'ennesimo falso inizio per DC.

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