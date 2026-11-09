James Gunn e Peter Safran lasciano DC Studios: a sostituirli un veterano Marvel dei tempi di Avengers
James Gunn lascia DC Studios dopo 4 anni. Jeremy Latcham, veterano Marvel e architetto degli Avengers, prende il suo posto come presidente.
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Il mondo del cinema supereroistico si è svegliato con una notizia che nessuno si aspettava. James Gunn e Peter Safran, i due architetti della rinascita DC Studios, stanno per lasciare i loro ruoli di co-amministratori delegati dopo soli quattro anni alla guida dello studio. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno e che ridisegna completamente gli equilibri nel panorama dei cinecomic.
La notizia arriva attraverso un comunicato congiunto di David Ellison e Ynon Kreiz, rispettivamente chairman e co-CEO di Skydance, la società che ora controlla Warner Bros. Discovery dopo l'acquisizione da 111 miliardi di dollari completata lo scorso ottobre. "James e Peter hanno lanciato una nuova era per DC Studios e l'hanno guidata attraverso un periodo di vera trasformazione", recita la nota ufficiale. Parole di circostanza che però non nascondono l'elefante nella stanza, cosa è andato davvero storto.
"Quattro anni fa ci siamo impegnati a unire DC sotto un'unica visione creativa", hanno dichiarato i due nel loro comunicato d'addio. "In questo periodo abbiamo contribuito a riportare Superman al centro di DC, aprendo nuove porte e raccontando nuove storie attraverso Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns e Clayface. Siamo immensamente orgogliosi del team che ha trasformato quell'ambizione in qualcosa di reale".
"Ho avuto il privilegio di contribuire a portare sullo schermo alcune delle storie di supereroi più celebrate", ha dichiarato Latcham. "Sono entusiasta e onorato dell'opportunità di guidare ora DC Studios nella sua prossima era. La possibilità di gestire l'incredibile cast di personaggi DC in un modo che entusiasmi i fan di lunga data introducendo al contempo le loro storie senza tempo alla prossima generazione è una responsabilità enorme che non prendo alla leggera".
Il passaggio di Latcham dalla Marvel alla DC è carico di simbolismo. Per anni i due studi si sono combattuti a colpi di blockbuster, strategie di marketing e fedeltà dei fan. Ora uno dei generali che ha costruito l'impero Marvel è chiamato a guidare l'armata DC. Conosce i segreti del successo, ha visto da dentro come si costruisce un universo cinematografico che funziona. Ma saprà replicare quella magia con personaggi e una mitologia completamente diversi. Il tempo dirà se questo terremoto nello showbiz supereroistico sarà ricordato come l'inizio di una rinascita o come l'ennesimo falso inizio per DC.