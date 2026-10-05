Warner-Paramount, i primi danni: sospeso il nuovo film di Il Signore degli Anelli
Il nuovo film su Il Signore degli Anelli viene messo in pausa dopo la fusione Paramount-Warner.
Il mondo della Terra di Mezzo si trova ad affrontare un'imprevista battuta d'arresto. Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato, il progetto cinematografico annunciato da Stephen Colbert durante il Tolkien Day dello scorso marzo, è stato messo in pausa a causa della recente fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery sotto l'ombrello Skydance. La notizia, riportata da Knight Edge Media, segna il primo significativo contraccolpo di un'operazione aziendale che sta ridisegnando gli equilibri dell'industria dell'intrattenimento.
L'accordo originale era stato stretto direttamente con Warner Bros. Discovery e i suoi dirigenti Michael De Luca e Pamela Abdy, che nel 2023 avevano dato il via libera a una nuova serie di film del Signore degli Anelli in collaborazione con Peter Jackson. Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato doveva uscire dopo Caccia a Gollum, il progetto diretto e interpretato da Andy Serkis attualmente in produzione con data di uscita fissata per dicembre 2027.
La situazione si è complicata quando David Ellison, CEO e presidente di Paramount, ha portato a termine l'acquisizione ostile di Warner Bros. Discovery, dando vita alla nuova entità Skydance. Questo mastodontico riassetto aziendale ha inevitabilmente portato a una revisione di tutti i progetti in sviluppo, con Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato che è diventato il primo, illustre, titolo a finire nel limbo.
Al momento il progetto non è stato ufficialmente cancellato e anzi i dirigenti di Warner Bros. hanno dichiarato che lo sviluppo continuerà, ma il dubbio rimane. Perché il film è stato messo in pausa? Colbert farà ancora parte del progetto o la storia verrà riscritta da zero? Nel frattempo possiamo solo aspettare l'uscita del capitolo legato a Gollum e sperare che Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato possa riprendere il suo corso di produzione come pianificato.