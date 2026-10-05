Warner-Paramount, i primi danni: sospeso il nuovo film di Il Signore degli Anelli

Pubblicazione: 05 ottobre alle 13:01

Il mondo della Terra di Mezzo si trova ad affrontare un'imprevista battuta d'arresto. Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato, il progetto cinematografico annunciato da Stephen Colbert durante il Tolkien Day dello scorso marzo, è stato messo in pausa a causa della recente fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery sotto l'ombrello Skydance. La notizia, riportata da Knight Edge Media, segna il primo significativo contraccolpo di un'operazione aziendale che sta ridisegnando gli equilibri dell'industria dell'intrattenimento.





Elijah Wood ne Il Signore degli Anelli, fonte: Warner Bros.

Il film doveva rappresentare un ritorno sentimentale nella Contea,. La trama,, prometteva diattraverso gli occhi di Elanor, la figlia di Samvise Gamgee. Un approccio narrativo che mescolava nostalgia e nuove prospettive, perfetto per accontentare sia i fan della trilogia originale sia chi cerca storie fresche ambientate nella Terra di Mezzo.e i suoi dirigenti Michael De Luca e Pamela Abdy, che nel 2023 avevano dato il via libera a una nuova serie di film del Signore degli Anelli in collaborazione con Peter Jackson., il progetto diretto e interpretato da Andy Serkis attualmente in produzione con data di uscita fissata per dicembre 2027.

La situazione si è complicata quando David Ellison, CEO e presidente di Paramount, ha portato a termine l'acquisizione ostile di Warner Bros. Discovery, dando vita alla nuova entità Skydance. Questo mastodontico riassetto aziendale ha inevitabilmente portato a una revisione di tutti i progetti in sviluppo, con Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato che è diventato il primo, illustre, titolo a finire nel limbo.



