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FILM

Warner-Paramount, i primi danni: sospeso il nuovo film di Il Signore degli Anelli

Il nuovo film su Il Signore degli Anelli viene messo in pausa dopo la fusione Paramount-Warner.

di Andrea Palazzolo
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Warner Bros.
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Il mondo della Terra di Mezzo si trova ad affrontare un'imprevista battuta d'arresto. Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato, il progetto cinematografico annunciato da Stephen Colbert durante il Tolkien Day dello scorso marzo, è stato messo in pausa a causa della recente fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery sotto l'ombrello Skydance. La notizia, riportata da Knight Edge Media, segna il primo significativo contraccolpo di un'operazione aziendale che sta ridisegnando gli equilibri dell'industria dell'intrattenimento.

Il film doveva rappresentare un ritorno sentimentale nella Contea, seguendo Sam, Merry e Pipino quattordici anni dopo la morte di Frodo. La trama, scritta da Colbert insieme al figlio e alla veterana Philippa Boyens, prometteva di esplorare un mistero legato alla Guerra dell'Anello attraverso gli occhi di Elanor, la figlia di Samvise Gamgee. Un approccio narrativo che mescolava nostalgia e nuove prospettive, perfetto per accontentare sia i fan della trilogia originale sia chi cerca storie fresche ambientate nella Terra di Mezzo.

L'accordo originale era stato stretto direttamente con Warner Bros. Discovery e i suoi dirigenti Michael De Luca e Pamela Abdy, che nel 2023 avevano dato il via libera a una nuova serie di film del Signore degli Anelli in collaborazione con Peter Jackson. Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato doveva uscire dopo Caccia a Gollum, il progetto diretto e interpretato da Andy Serkis attualmente in produzione con data di uscita fissata per dicembre 2027.

Elijah Wood ne Il Signore degli Anelli, fonte: Warner Bros.

La situazione si è complicata quando David Ellison, CEO e presidente di Paramount, ha portato a termine l'acquisizione ostile di Warner Bros. Discovery, dando vita alla nuova entità Skydance. Questo mastodontico riassetto aziendale ha inevitabilmente portato a una revisione di tutti i progetti in sviluppo, con Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato che è diventato il primo, illustre, titolo a finire nel limbo.

A rendere la vicenda ancora più intricata c'è il recente licenziamento di Colbert da parte di CBS, una sussidiaria proprio di Skydance. Ufficialmente la decisione è stata giustificata dal calo dei ricavi pubblicitari del suo late-night show, ma molti osservatori dell'industria suggeriscono che le divergenze politiche e i suoi costanti commenti sull'amministrazione Trump abbiano giocato un ruolo non secondario.

Al momento il progetto non è stato ufficialmente cancellato e anzi i dirigenti di Warner Bros. hanno dichiarato che lo sviluppo continuerà, ma il dubbio rimane. Perché il film è stato messo in pausa? Colbert farà ancora parte del progetto o la storia verrà riscritta da zero? Nel frattempo possiamo solo aspettare l'uscita del capitolo legato a Gollum e sperare che Il Signore degli Anelli: L'Ombra del Passato possa riprendere il suo corso di produzione come pianificato.

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