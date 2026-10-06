Paramount e Warner Bros. fanno la storia di Hollywood, Ellison dopo la fusione: “Oggi è un giorno storico”

Pubblicazione: 06 ottobre alle 16:04

È ufficialmente iniziata una nuova era per Hollywood, visto che dopo mesi di trattative, battaglie legali e ostacoli regolatori, Paramount e Warner Bros. Discovery sono ora ufficialmente parte della stessa compagnia: la maxi operazione guidata da David Ellison è stata completata nella giornata i oggi del 6 ottobre 2026, dando vita a uno dei più grandi colossi dell'intrattenimento mondiale.

Il nuovo gruppo prende semplicemente, recuperando quindi quello della società fondata da Ellison nel 2010.continueranno però a esistere come marchi e studi distinti, mentre sopra di loro ci sarà una società che riunisce sotto lo stesso tetto una quantità impressionante di franchise, canali televisivi e piattaforme streaming. L'operazione ha un valore di circa, che sale a circa

Il risultato è un catalogo difficilmente paragonabile a quello di qualsiasi altra major, visto che nella nuova Skydance convivono proprietà e franchise come Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Game of Thrones, DC, Mission: Impossible, Top Gun e Yellowstone, oltre agli studi Paramount Pictures e Warner Bros., HBO, CBS, CNN, Nickelodeon, Cartoon Network e numerosi altri marchi. Sul fronte streaming, inoltre, finiscono nella stessa famiglia HBO Max e Paramount+.

Paramount e Warner Bros., fonte: Skydance

A guidare il nuovo gigante rimane David Ellison, presidente e CEO di Skydance, affiancato nel ruolo di co-CEO da Ynon Kreiz, reduce da diversi anni alla guida di Mattel. La divisione dei compiti è già stata delineata: Ellison manterrà il controllo sulla strategia generale, sulle attività creative e sulla tecnologia, mentre Kreiz sarà maggiormente concentrato sulle operazioni quotidiane e soprattutto sull'integrazione delle due gigantesche strutture.

“Oggi è un giorno storico, non soltanto per Skydance ma per l'intero settore”,annunciando la conclusione dell'accordo, sottolineando come la nuova compagnia, creatività e alcune delle proprietà intellettuali più importanti dell'intrattenimento mondiale. Comunque come accennato ad inizio articolo, la chiusura arriva dopo un percorso tutt'altro che semplice, poiché l'operazione aveva ottenuto il via libera delle autorità di regolamentazione, ma negli Stati Uniti aveva incontrato, preoccupati dalle possibili conseguenze della concentrazione sul mercato.

L'ultimo grande ostacolo è stato superato grazie a un accordo che prevede, tra le altre cose, maggiori investimenti nella produzione cinematografica americana, sostegno ai lavoratori che potrebbero essere colpiti dalla fusione e una serie di impegni sulla distribuzione nelle sale. Skydance si è inoltre impegnata a distribuire almeno 30 film all'anno nelle sale cinematografiche per i prossimi due anni, cifra destinata a salire a 32 nei tre successivi. Un dettaglio particolarmente importante in un momento in cui il futuro dell'esperienza cinematografica tradizionale continua a essere uno dei grandi temi dell'industria.

The Paramount-Warner Bros. merger has officially closed: • The deal, valued at $111B, brings together two major studios, TV networks including CBS, CNN, Comedy Central, MTV and TBS, and streaming services Paramount+ and HBO Max • The new Skydance, led by David Ellison, will have annual revenue of $70B — but it also will have to wrestle with $80B in net debt https://t.co/o2nlnJDSVG — Variety (@Variety) October 6, 2026

Resta naturalmente da capire cosa significherà tutto questo sul lungo periodo per gli studi coinvolti e, soprattutto, per lavoratori e produzioni. La nuova società punta infatti a ottenere circa 6 miliardi di dollari di risparmi, e l'integrazione di due gruppi di queste dimensioni potrebbe inevitabilmente portare a riorganizzazioni e tagli.