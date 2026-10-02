È fatta! Warner Bros e Paramount si fondono per davvero, nasce una nuova compagnia: ora che succede?
David Ellison svela il nome scelto per il colosso nato dalla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, ormai vicina alla chiusura.
Paramount e Warner Bros. stanno per entrare definitivamente in una nuova era e adesso sappiamo anche quale nome comparirà sopra uno dei più grandi imperi dell'intrattenimento mondiale. Una volta completata la gigantesca fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, infatti, la nuova società si chiamerà semplicemente Skydance.
Ellison ha però chiarito che questo non significa affatto che quei nomi siano destinati a scomparire, precisando che Paramount e Warner Bros. continueranno infatti a esistere come brand, mantenendo la propria identità all'interno del nuovo gruppo. Skydance sarà invece il nome della società che li controllerà e che riunirà sotto un unico tetto un catalogo e una quantità di proprietà intellettuali difficili da eguagliare.
Parliamo, del resto, di un'operazione che mette insieme mondi come Batman, Superman, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Top Gun, Mission: Impossible, Star Trek e Il Padrino, oltre a HBO, HBO Max, Paramount+, Showtime e numerose altre realtà televisive e cinematografiche, giusto per citarne alcuni. Ellison ha spiegato che la decisione di utilizzare Skydance nasce dalla volontà di dare alla nuova società un'identità distinta, senza costringerla a scegliere tra Paramount e Warner Bros. o a creare un nome composto dai due storici studi.
Proprio questa settimana un giudice federale ha approvato l'accordo raggiunto da Paramount con un gruppo di dodici Stati americani che avevano cercato di bloccare l'acquisizione per ragioni antitrust. Il via libera ha sostanzialmente rimosso l'ultimo grande ostacolo alla chiusura dell'operazione. L'accordo prevede anche una serie di impegni per il nuovo gruppo, tra cui almeno 30 film distribuiti ogni anno nelle sale cinematografiche per i primi due anni e nuovi investimenti nella produzione statunitense.
Cambierà anche la struttura ai vertici. Ellison resterà presidente e CEO e si concentrerà soprattutto sulla strategia a lungo termine, sulla direzione creativa, sulla tecnologia e sulle relazioni con i talenti, mentre al suo fianco ci sarà Ynon Kreiz, fino a oggi CEO di Mattel e uno degli uomini dietro la trasformazione che ha portato proprietà come Barbie sempre più al centro del cinema e dell'intrattenimento. Kreiz diventerà co-CEO e avrà invece un ruolo centrale nella gestione quotidiana e soprattutto nell'enorme lavoro necessario per integrare Paramount e Warner Bros. Discovery.