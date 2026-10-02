È fatta! Warner Bros e Paramount si fondono per davvero, nasce una nuova compagnia: ora che succede?

Pubblicazione: 02 ottobre alle 16:31

Paramount e Warner Bros. stanno per entrare definitivamente in una nuova era e adesso sappiamo anche quale nome comparirà sopra uno dei più grandi imperi dell'intrattenimento mondiale. Una volta completata la gigantesca fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, infatti, la nuova società si chiamerà semplicemente Skydance.

Ad annunciarlo è stato direttamente, presidente e CEO di Paramount Skydance, a pochissimi giorni dalla chiusura dell'operazione. La fusione dovrebbe diventare effettiva il, dopo aver superato proprio nelle ultime ore uno degli ultimi grandi ostacoli legali. Una scelta che inevitabilmente farà discutere, perché il nome della nuova società non conterrà né, due marchi che hanno attraversato oltre un secolo di storia di Hollywood.

Ellison ha però chiarito che questo non significa affatto che quei nomi siano destinati a scomparire, precisando che Paramount e Warner Bros. continueranno infatti a esistere come brand, mantenendo la propria identità all'interno del nuovo gruppo. Skydance sarà invece il nome della società che li controllerà e che riunirà sotto un unico tetto un catalogo e una quantità di proprietà intellettuali difficili da eguagliare.

Parliamo, del resto, di un'operazione che mette insieme mondi come Batman, Superman, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Top Gun, Mission: Impossible, Star Trek e Il Padrino, oltre a HBO, HBO Max, Paramount+, Showtime e numerose altre realtà televisive e cinematografiche, giusto per citarne alcuni. Ellison ha spiegato che la decisione di utilizzare Skydance nasce dalla volontà di dare alla nuova società un'identità distinta, senza costringerla a scegliere tra Paramount e Warner Bros. o a creare un nome composto dai due storici studi.

L'obiettivo dichiarato è utilizzarecome una sorta di punto di partenza per il nuovo gruppo, lasciando contemporaneamente spazio ai singoli marchi che il pubblico conosce già. In altre parole, il pubblico continuerà a vedere film Warner Bros. e Paramount: sarà la gigantesca struttura che si trova alle loro spalle a chiamarsi. La fusione arriva dopo una battaglia durata mesi e un'operazione dal valore complessivo vicino ai 110 miliardi di dollari, debito compreso. Paramount Skydance è riuscita infine ad avere la meglio nella corsa a Warner Bros. Discovery, dopo il lungo confronto che aveva coinvolto anche Netflix.

Proprio questa settimana un giudice federale ha approvato l'accordo raggiunto da Paramount con un gruppo di dodici Stati americani che avevano cercato di bloccare l'acquisizione per ragioni antitrust. Il via libera ha sostanzialmente rimosso l'ultimo grande ostacolo alla chiusura dell'operazione. L'accordo prevede anche una serie di impegni per il nuovo gruppo, tra cui almeno 30 film distribuiti ogni anno nelle sale cinematografiche per i primi due anni e nuovi investimenti nella produzione statunitense.

SKYDANCE is officially Hollywood’s new major studio and will compete with Sony, Universal and Disney.



Warner Bros is losing all of its autonomy as the company and Paramount will now be downgraded to divisions of SKYDANCE.



What once was a Big 6 now is Big 4. pic.twitter.com/WEYqOPQdlg — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) October 2, 2026

Cambierà anche la struttura ai vertici. Ellison resterà presidente e CEO e si concentrerà soprattutto sulla strategia a lungo termine, sulla direzione creativa, sulla tecnologia e sulle relazioni con i talenti, mentre al suo fianco ci sarà Ynon Kreiz, fino a oggi CEO di Mattel e uno degli uomini dietro la trasformazione che ha portato proprietà come Barbie sempre più al centro del cinema e dell'intrattenimento. Kreiz diventerà co-CEO e avrà invece un ruolo centrale nella gestione quotidiana e soprattutto nell'enorme lavoro necessario per integrare Paramount e Warner Bros. Discovery.