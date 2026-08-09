Wonka 2 è stato cancellato? Dopo le ultime dichiarazioni, Warner chiarisce la situazione

Pubblicazione: 09 agosto alle 08:30

Il destino del sequel di Wonka è finito al centro di una tempesta mediatica che ha costretto Warner Bros a intervenire pubblicamente per smentire le voci della sua cancellazione. Tutto è partito da un'intervista rilasciata da Simon Farnaby, co-sceneggiatore del primo film insieme a Paul King, nella quale affermava che il progetto era stato "rinviato a tempo indeterminato" a causa dell'incertezza di Timothée Chalamet sul suo futuro professionale.



Secondo Farnaby, il problema ora non è la volontà di fare un sequel, quanto piuttosto i tempi. "Chalamet vuole farlo, ma non è sicuro riguardo ai tempi o a cosa voglia fare dopo", aveva dichiarato lo sceneggiatore a Variety. Una frase che ha scatenato interpretazioni allarmistiche sulla fine del franchise prima ancora che potesse davvero decollare.



Warner Bros non ha perso tempo nel rispondere. Un portavoce dello studio ha rilasciato una dichiarazione netta: "Le notizie che suggeriscono un ritardo di Wonka 2 sono del tutto false. Il team creativo di Wonka sta lavorando duramente al prossimo capitolo". Una smentita che suona più come un tentativo di gestire le aspettative degli investitori che come una rassicurazione ai fan.

Hi all, just wanted to clear up some rumours about Wonka 2 after my Variety interview. My quotes were taken little out of context by some people. I 100% did not say Wonka 2 wasn’t happening. A sequel was always the plan. Everyone is working really hard on it. WB are committed.… — simon farnaby (@simonfarnaby) August 7, 2026

Lo stesso Farnaby ha dovuto fare marcia indietro, pubblicando un lungo post su X per chiarire le sue parole. "Le mie citazioni sono state un po' decontestualizzate da alcune persone. Non ho assolutamente detto che Wonka 2 non si farà", ha scritto, aggiungendo che un sequel era sempre stato nei piani, che Warner Bros è impegnata sul progetto e che esiste già una sceneggiatura completa scritta da lui e Paul King. Il vero nodo, ha spiegato, è "trovare il modo di incastrare gli impegni e assicurarsi che sia fantastico come sappiamo che può essere, e queste cose richiedono un po' di tempo".



La questione degli impegni di Chalamet non è certo marginale. Dopo Wonka e Dune: Parte Due, l'attore trentenne sembra aver deciso di puntare su ruoli più impegnativi e drammatici. La sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown gli è valsa una nomination all'Oscar come miglior attore, confermando quello che molti già sapevano: Chalamet non vuole essere solo una faccia bella di Hollywood, vuole essere considerato tra i grandi.

Hi all, just wanted to clear up some rumours about Wonka 2 after my Variety interview. My quotes were taken little out of context by some people. I 100% did not say Wonka 2 wasn’t happening. A sequel was always the plan. Everyone is working really hard on it. WB are committed.… — simon farnaby (@simonfarnaby) August 7, 2026

Chalamet ha reso pubbliche le sue ambizioni durante la cerimonia dei Screen Actors Guild Awards del 2025, quando ha ritirato il premio come miglior attore. "So che lavoriamo in un settore soggettivo, ma la verità è che sto davvero cercando la grandezza", ha dichiarato senza mezzi termini. "So che di solito le persone non parlano così, ma voglio essere uno dei grandi".