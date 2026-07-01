Sta per arrivare il reboot del classico fantasy che ha segnato una generazione

Pubblicazione: 01 luglio alle 11:35

Lo streaming combatte la guerra degli ascolti a colpi di draghi e anelli del potere, ma Warner Bros. ha deciso di puntare ancora più alto.

L'annuncio, arrivato come un fulmine a ciel sereno durante l'ultimo Festival del Cinema di Annecy, ha stupito molti: a quarantuno anni dal loro debutto sul piccolo schermo, itorneranno ufficialmente con un nuovo lungometraggio d'animazione.

L'operazione non è priva di rischi, ma risponde a una logica di mercato molto chiara. Mentre HBO Max capitalizza il successo della terza stagione di House of the Dragon e Prime Video si prepara a lanciare il terzo capitolo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per riempire il vuoto lasciato dalla dolorosa cancellazione de La Ruota del Tempo, Warner sceglie una strada parallela. Quella del pop colorato dei sabati mattina di una generazione ormai decisamente brizzolata.

Il fattore nostalgia e la sindrome del giocattolo vintage

Il tempismo dell'annuncio non è casuale. Questa estate ha già dimostrato che il pubblico ha fame di revival nostalgici, complice il recente ritorno in sala dei Masters of the Universe. Rispolverare gli alieni felini del pianeta Thundera è la mossa classica se si preferisce scommettere su un marchio già testato piuttosto che rischiare su un'idea originale.

Una scena del cult anni '80 Thundercats (Pacific Animation Corporation)

Per chi avesse rimosso la cosmogonia di questi eroi d'infanzia, la serie originale (andata in onda tra il 1985 e il 1989) raccontava le peripezie di un gruppo di umanoidi gatteschi costretti a fuggire dal proprio mondo natale per naufragare sulla Terza Terra. Un bizzarro mix di fantascienza mitologica e space opera commerciale nato principalmente per vendere action figure.

Il franchise ha già tentato la via del reboot in passato, con alterne fortune, nel 2011 e nel 2020. Questa nuova iterazione cinematografica intende azzerare la continuità precedente per offrire una reinterpretazione moderna dello storico conflitto contro il demoniaco Mumm-Ra.

Al momento, i dettagli rilasciati dalla Warner Bros. sono ridotti all'osso. Non ci sono nomi di registi associati al progetto, né indizi sul cast di doppiatori che presterà la voce a Lion-O e compagni. Si sa solo che si tratterà di un film d'animazione, una scelta che potrebbe salvaguardare lo stile visivo iconico della serie senza incorrere nei disastri estetici di un live-action mal calcolato.

Ebbene sì, quindi, la guerra del fantasy ormai si combatte anche sul terreno della memoria affettiva. E vedremo se i gatti spaziali degli anni '80 avranno ancora abbastanza artigli per graffiare il botteghino del 2026.