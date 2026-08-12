Crazy, Stupid Love: come Emma Stone ottenne il ruolo di Hannah prendendo in giro Ryan Gosling

Pubblicazione: 12 agosto alle 09:45

Crazy, Stupid, Love è uno di quei film che funzionano perché tutto, ma proprio tutto, sembra al posto giusto. La commedia romantica uscita nel 2011 ha conquistato il pubblico grazie a una sceneggiatura brillante, a Steve Carell nella sua versione più vulnerabile e malinconico-comica, e soprattutto alla chimica esplosiva tra Ryan Gosling e Emma Stone. Quella scintilla sullo schermo non è stata un caso fortuito, né il risultato di chissà quale magia cinematografica: è nata in una stanza di provini, grazie a un errore di Gosling e alla prontezza di spirito fulminante della Stone.

Ryan Gosling e Emma Stone nei panni di Jacob Palmer e Hannah Weaver in una scena di Crazy, Stupid, Love Fonte: Worner Bros.

, celebrato lo scorso 29 luglio. I registi Glenn Ficarra e John Requa hanno raccontato a People come sia andata davvero quella giornata di audizioni che ha cambiato il destino della produzione., il playboy che Steve Carell cerca di emulare dopo il divorzio.

I registi volevano Emma Stone fin dall'inizio. Il problema era che l'attrice viveva a New York e ottenere un suo provino si rivelò complicato. Quando finalmente riuscirono a metterla in agenda, organizzarono una maratona di chemistry test con Gosling. Molte attrici brave, talentuose, passarono davanti alla macchina da presa insieme a lui. E molte di loro, racconta Ficarra, si bloccarono non appena Ryan Gosling entrò nella stanza. Le attrici erano brave, certo, ma qualcosa si spegneva nel momento in cui dovevano interagire con lui. Mancava quella naturalezza, quella parità scenica che il film richiedeva. Hannah non poteva essere intimorita da Jacob: doveva tenergli testa, smontarlo, conquistarlo proprio perché diversa da tutte le altre. Poi arrivò Emma Stone. E tutto cambiò in pochi secondi.

Un lapsus, un inciampo verbale, niente di grave. Ma invece di andare avanti come se niente fosse, Emma Stone colse la palla al balzo. Senza esitare, con un tempismo comico perfetto, lo guardò e disse sarcasticamente: "Oh, stai andando alla grande. Stai facendo un lavoro fantastico".

Ficarra ricorda quel momento con precisione cristallina: "Ci siamo guardati e abbiamo pensato: 'Ok, è lei. È la persona giusta'. Volevamo lavorare con lei disperatamente. Anche nelle cose piccole che aveva fatto, era sempre brillante". L'audizione era finita prima ancora di cominciare. Non serviva vedere altro. Emma Stone aveva dimostrato in un battito di ciglia di avere tutto: il timing comico, la sicurezza, la capacità di non farsi schiacciare dal carisma di Gosling. Anzi, di ribaltarlo a suo favore. Quella dinamica sarebbe diventata il cuore pulsante del film.

La collaborazione tra Emma Stone e Ryan Gosling non si è fermata a Crazy, Stupid, Love. Nel 2013 i due hanno recitato insieme in Gangster Squad, un action movie in costume ambientato nella Los Angeles degli anni Quaranta. Poi, nel 2016, è arrivato La La Land di Damien Chazelle, il musical che ha fatto incetta di premi e ha consegnato a Emma Stone il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista. Anche durante la cerimonia degli Oscars del 2024, Stone è tornata sul palco per supportare Gosling durante la sua performance di I'm Just Ken, segno che il legame professionale e umano tra i due è rimasto intatto negli anni. Ma tutto è partito da quel provino. Da un errore, da una battuta sbagliata, da una risposta fulminante che ha fatto ridere tutti nella stanza e ha convinto due registi esperti che avevano trovato la coppia perfetta.

Crazy, Stupid, Love continua a essere uno dei film più amati del suo genere, una commedia romantica che riesce a essere intelligente, emozionante e divertente allo stesso tempo. E ogni volta che rivedremo Ryan Gosling e Emma Stone insieme sullo schermo, sarà impossibile non pensare a quel momento in cui tutto è cominciato: quando lei ha deciso di non farsi intimidire e lui ha capito di aver trovato la partner ideale. Non solo per il film, ma per un sodalizio artistico che avrebbe segnato il cinema del decennio successivo.