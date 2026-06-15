Il film di Supergirl contiene un pezzo di storia: James Gunn e il commovente omaggio al Superman di Reeve del 1978

Pubblicazione: 15 giugno alle 21:30

Ci sono oggetti che trascendono la loro funzione materiale per diventare simboli. Nel cinema dei supereroi, pochi elementi hanno lo stesso peso iconico del mantello rosso di Superman. Quel tessuto che sventola al vento, simbolo di speranza e giustizia, ha accompagnato generazioni di spettatori fin dal 1978, quando Christopher Reeve diede volto e corpo al Kryptonian più famoso del mondo. Oggi, quel mantello continua a volare, in un modo che nessuno avrebbe potuto immaginare.



Milly Alcock, protagonista del prossimo film Supergirl in arrivo nelle sale italiane il 25 giugno 2026, ha rivelato durante un'intervista al podcast Raiders of the Lost Podcast un dettaglio commovente che collega indissolubilmente il suo personaggio alla leggenda di Reeve. Il mantello che indossa nel film, quello stesso tessuto cremisi che avvolge Kara Zor-El mentre attraversa la galassia, è stato realizzato utilizzando il materiale originale del mantello di Superman del 1978.



"Il mio mantello in questo film è stato rifatto usando materiale del mantello originale di Superman", ha spiegato l'attrice australiana. "Sì, credo che abbiano trovato circa 16 metri di quel tessuto, quindi sì, ora è nella parte posteriore del mio mantello". Sedici metri di storia del cinema, custoditi per quasi mezzo secolo, che ora tornano a volare sullo schermo in una nuova incarnazione dell'universo DC.

Non si tratta di un semplice omaggio nostalgico, ma di una scelta che inserisce Supergirl in una tradizione più ampia che il DC Universe guidato da James Gunn sta costruendo con cura. Già Superman, il film con David Corenswet uscito l'anno scorso, aveva reso tributo a Reeve includendo nel cast Will Reeve, figlio del compianto attore, in un cameo significativo. Ora, con Supergirl, la connessione si fa letteralmente tangibile, fisica, tessuta nella stoffa stessa del costume.



Christopher Reeve non è mai stato dimenticato dai fan. La sua interpretazione di Superman attraverso quattro film, dal 1978 al 1987, ha definito per sempre cosa significa incarnare l'Uomo d'Acciaio sullo schermo. Il suo sorriso rassicurante, la sua presenza magnetica, la capacità di passare senza sforzo dalla goffaggine di Clark Kent all'eroismo luminoso di Superman hanno creato un archetipo che resiste al tempo.

Anche dopo la sua tragica morte nel 2004, a 52 anni, quasi un decennio dopo l'incidente equestre che lo aveva reso tetraplegico, Reeve continua a essere celebrato non solo come attore ma come simbolo di resilienza, grazie al suo impegno come attivista per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Il documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story, che Gunn ha definito "un'esperienza colossale", ha recentemente riportato alla luce la sua incredibile storia umana.

L'uso del tessuto originale del mantello di Reeve non è solo un tributo sentimentale. È un gesto che riconosce la continuità emotiva tra passato e presente, tra le generazioni di fan che sono cresciute guardando Reeve volare e quelle nuove che si preparano a seguire Alcock nel suo viaggio tra le stelle. È un modo per dire che, nonostante i reboot e i rilanci, alcune cose rimangono sacre, alcune connessioni non si spezzeranno mai.