Super/Man: The Christopher Reeve Story, due foto dal documentario che James Gunn ha voluto portare al cinema: "Un'esperienza colossale"

Pubblicazione: 17 settembre alle 07:32

Total Film ha pubblicato in esclusiva due foto inedite e alcuni dettagli sull’uscita cinematografica di Super/Man: The Christopher Reeve Story, documentario presentato a inizio anno al Sundance Film Festival e in uscita in tutte le sale italiane tra poche settimane.

A quanto pare, infatti, il film documentario dedicato all’iconico- interprete di Superman negli anni ’70 e ’80 - ha colpito così tanto James Gunn e Peter Safran che il duo a capo dei DC Studios ha spinto in prima persona per un’uscita cinematografica invece che solo in streaming.

A parlare delle colossali proporzioni del progetto, anche il co-regista del docufilm, Peter Ettedgui:

Questo è un film che può sopportare il peso di un’uscita cinematografica in sala. Può sopportare il peso di una tale ambizione e portata proprio per la storia che racconta. Mi ricordo ancora quando abbiamo parlato con il compositore - Ilan Eshkeri - riguardo alla musica e al bellissimo tema che aveva composto per il film. Ma anche se molto bello, era più appropriato per un'uscita in streaming. E noi gli abbiamo detto che bisognava per forza creare qualcosa di… più grande, che dovesse avere quel qualcosa di davvero speciale.

Uno scatto dal documentario

Super/Man: The Christopher Reeve Story arriverà in Italia il 25 settembre.