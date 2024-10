Amy Adams loda il Superman di Henry Cavill e la nuova Lois Lane: "Questi ruoli non ci appartengono"

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 22 ottobre alle 17:34

Per la copertina di Power of Women, Amy Adams è tornata a parlare del personaggio di Lois Lane interpretato nei film di Zack Snyder ambientati nell'universo DC.

L'idea era che si stessero muovendo sempre di più in direzione della Justice League.

L'attrice di Nightbitch ha ammesso di non mai avuto la sensazione che sarebbe tornata per altre avventure di Superman dopo la sua ultima apparizione come Lois nel film del 2017e nella corrispettiva

Venendo dal teatro, so che questi ruoli non ci appartengono. Ne fai una tua interpretazione e basta, è così che la vedo.

Ha sempre saputo, in cuor suo, che non sarebbe durata:

Henry Cavill, ha aggiunto, è stato un compagno di avventure straordinario:

Henry è stato un Superman davvero splendido. Auguro ogni fortuna a tutti i Superman, ma penso che lui sia stato fantastico. Volevo solo dire questo. Il personaggio riflette benissimo il suo spirito.

Amy Adams sul Superman di James Gunn

"Sono sempre stata una grande appassionata del franchise" ha spiegato ammettendo che è molto curiosa di vedere il prossimo film di James Gunn.

L'attrice si è detta particolarmente entusiasta di vedere la star di “La fantastica signora Maisel”, Rachel Brosnahan, nei panni della giornalista.

La adoro, sarà fantastica. Spero che il ruolo sia denso della sua sensibilità, del suo naturale umorismo, della sua forza e del suo spirito. Non vedo l’ora"

Il Superman di James Gunn arriverà al cinema a luglio 2025.