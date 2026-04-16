Il trono di spade: direttamente dal CinemaCon, l'annuncio di Warner Bros che nessuno si aspettava

Pubblicazione: 16 aprile alle 08:00

Dopo anni di speculazioni, rumor e progetti mai concretizzati, l'universo di Il trono di spade sta per compiere il salto definitivo verso il grande schermo. Warner Bros ha ufficialmente confermato durante il CinemaCon che è in sviluppo un film cinematografico ambientato nel mondo di Westeros, il che segna una svolta storica per il franchise che finora aveva dominato esclusivamente il panorama televisivo.



Il progetto, presentato nella sezione "2027 and beyond" dello studio, porta il titolo Game of Thrones: Aegon's Conquest e rappresenta una nuova frontiera narrativa per la saga creata da George R.R. Martin. Non più solo serie TV, spinoff e prequel televisivi: questa volta i draghi, le battaglie e le trame politiche di Westeros conquisteranno le sale cinematografiche di tutto il mondo.



La sceneggiatura è affidata a Beau Willimon, nome che garantisce autorevolezza al progetto. Willimon non è un novizio del panorama seriale: è stato lo showrunner di La casa di carta, la serie che ha ridefinito il thriller politico moderno, e ha lavorato come sceneggiatore per Andor, uno dei capitoli più acclamati dell'universo Star Wars. La sua capacità di intrecciare intrighi di potere, sfumature morali complesse e tensione narrativa lo rende la scelta ideale per un film che promette di unire azione epica e sottile gioco politico.

Il trono di spade - Prime Video

Il film attingerà direttamente dalle pagine di Fire & Blood, il libro di Martin che racconta secoli di storia della casata Targaryen. È lo stesso materiale che ha dato vita a House of the Dragon, ma questa volta la narrazione si concentrerà su un momento fondamentale: la Conquista di Aegon, l'evento che ha plasmato i Sette Regni come li conosciamo.



Aegon Targaryen, il primo del suo nome, non è un personaggio qualunque nell'economia narrativa di Westeros. È il conquistatore per antonomasia, colui che ha forgiato il Trono di Spade fondendo le armi dei nemici sconfitti e ha unificato sotto un'unica corona regni che per secoli erano stati divisi e in guerra perpetua. La sua figura incarna il mito fondativo dell'intera saga, il momento zero da cui discendono tutti gli eventi raccontati in Game of Thrones e nei suoi spinoff.



La storia di Aegon è ricca di elementi perfetti per il grande schermo. Governava al fianco delle sue due sorelle, Visenya e Rhaenys, che erano anche le sue mogli, in un triangolo di potere tanto controverso quanto affascinante. E poi c'è Balerion, il Terrore Nero: il drago più grande mai esistito nella storia di Westeros, una creatura la cui sola ombra poteva coprire intere città. Pensare a questo colosso in volo su un grande schermo, con effetti speciali degni di un blockbuster moderno, fa intuire il potenziale visivo del progetto.

Il trono di spade - Prime Video

Inizialmente si era parlato della possibilità che la Conquista di Aegon diventasse una serie TV, destinata ad arricchire ulteriormente il catalogo HBO. La scelta di trasformarla in un film cinematografico rappresenta invece una mossa strategica significativa: differenzia il progetto dal resto del franchise, apre la porta a nuove tipologie di racconto e punta a conquistare un pubblico più vasto, quello delle sale.



Warner Bros non ha rivelato dettagli specifici sulla trama, ma la semplice conferma dell'annuncio durante un evento di rilievo come il CinemaCon dimostra quanto il progetto sia prioritario per lo studio. In un momento in cui i franchise cinematografici devono dimostrare la propria resilienza e capacità di evoluzione, portare Il trono di spade al cinema è una scommessa ambiziosa.



Il franchise televisivo di Westeros, nel frattempo, continua a espandersi. House of the Dragon tornerà con la terza stagione a giugno 2026, proseguendo la sanguinosa Danza dei Draghi, mentre A Knight of the Seven Kingdoms è attesa per l'inizio del 2027 con una seconda stagione che continuerà le avventure di Dunk ed Egg, ambientate circa un secolo dopo gli eventi della Conquista.