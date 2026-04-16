Warner Bros. annuncia la line-up del 2027 ed oltre con 7 film: tra sequel attesi e un titolo che nessuno aveva previsto

Pubblicazione: 16 aprile alle 07:35

Il futuro del cinema passa anche dalle scelte degli studios e Warner Bros. ha deciso di giocare d’anticipo, annunciando durante il CinemaCon 2026 una line-up ricca e strategica per il 2027 e il 2028, composta da spin-off, horror e un progetto totalmente inaspettato. L’obiettivo della casa di produzione è chiaro: conquistare pubblici diversi e dominare il calendario cinematografico, e tra questi titoli, uno in particolare ha sorpreso tutti.

L’annuncio conferma una strategia precisa: occupare il mercato con continuità e varietà con il calendario che parte dalcon, sequel collegato all’universo horror di. Il dato interessante è il lungo intervallo rispetto al primo film: circa otto anni, uno dei più ampi per questo tipo di saga.

Pochi mesi dopo, il 25 giugno 2027, arriverà il prequel della saga Ocean’s, con Margot Robbie protagonista, film che sarà lanciato nel pieno della stagione estiva, in una finestra molto competitiva: uscirà tra grandi titoli come Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e Shrek 5. Un posizionamento che indica chiaramente l’ambizione commerciale del progetto in quel di Warner Bros. Pictures.

Il logo di Warner Bros

Il 2028 sarà ancora più intenso: si parte il 7 aprile 2028 con Evil Dead Wrath, nuovo capitolo di una delle saghe horror più longeve e amate, mentre a seguire, il 12 maggio 2028, uscirà Final Destination 7, che riporta sullo schermo un altro franchise storico. In questo caso la sfida sarà particolarmente dura, perché il film dovrà confrontarsi con altre grandi produzioni nello stesso periodo.

Ad agosto, nello specifico nella giornata dell’11 agosto 2028, sarà la volta di, thriller diretto da, titolo che rappresenta una scommessa diversa rispetto ai sequel:, collocato in un periodo meno affollato per attirare attenzione senza concorrenza diretta.

L’8 settembre 2028 arriverà Gladys, prequel del film Weapons, che approfondisce il passato di un personaggio secondario. Ed anche la scelta del mese è significativa, visto che settembre è diventato uno spazio ideale per i film horror, grazie alla vicinanza con Halloween e all’interesse crescente del pubblico per il genere.

Weapons, fonte: Warner Bros.

A chiudere la line-up di Warner Bros. Pictures, il 22 novembre 2028, troviamo il progetto più inaspettato: un film su Giovanna d’Arco diretto da Baz Luhrmann. A differenza degli altri titoli, questo non punta solo al pubblico di massa, ma anche al riconoscimento della critica, con la data, in piena stagione dei premi, che indica con una certa forza la possibile corsa agli Oscar della pellicola cinematografica.

Nel complesso, questa line-up mostra un equilibrio tra sicurezza e rischio: da un lato, Warner Bros. Pictures punta su franchise già affermati per garantire successo commerciale, mentre dall’altro investe in nuovi progetti e autori per mantenere varietà e innovazione. Questa nuova lista di film rende concreto quanto dichiarato a più riprese dai vertici dello studio: fare cinema oggi significa anche accettare l’incertezza e “fare scommesse”.