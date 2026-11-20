Pubblicazione: 20 novembre alle 13:46

Tra persone che prendono le ferie e altre che decidono di trascorrere una notte insonne davanti al pc, GTA VI ha fatto davvero impazzire tutti. E tra i vidoegiocatori potrebbe già serpeggiare la domanda: e se diventasse un film? In realtà, possiamo dire che l'adattamento cinematografico dii GTA VI esista già, ma non ha un logo ufficiale. Stiamo parlando dell'ultima fatica di Paul Thomas Anderson, un regista che non fa niente per caso Perché Una battaglia dopo l'altra, film vincitore di Oscar disponibile su Prime Video, è un film che guarda indietro per parlare disperatamente del presente. Siamo nell'America di Reagan, e Bob Ferguson, interpretato da un Leonardo DiCaprio in una delle sue prove più intense, guida insieme alla sua compagna Perfidia Beverly Hills, interpretata da Teyana Taylor, un'organizzazione di sinistra spietata ed efficiente chiamata French 75. Non sono attivisti da corteo con i cartelli.

Questi liberano migranti dalle gabbie al confine, fanno saltare gli uffici dei politici anti-abortisti, producono materialmente le conseguenze per chi rifiuta di proteggere i più vulnerabili.. Ed è qui che entra in scena il colonnello Steven J. Lockjaw di Sean Penn, un nome che è già un programma.. Cammina per lo schermo con la schiena impossibilmente dritta e un'andatura da pinguino, perennemente tirato tra la libido e gli ideali conservatori.. Penn diventa, in qualche modo, il nuovo John Wayne degradato di Anderson, che pattuglia il paesaggio occidentale alla ricerca di un'epoca perduta di egemonia bianca.. Nel primo, nella scena di apertura, si eccita visibilmente mentre lei lo minaccia con una pistola. Nel secondo, le offre essenzialmente di chiudere un occhio sulle attività del French 75 in cambio del suo corpo.. La domanda sulla paternità aleggia per tutto il film come un'ombra, mai esplicitata ma sempre presente. Nasce Willa, e Perfidia si rivela immediatamente ostile all'idea che i doveri materni debbano sostituire la sua devozione alla rivoluzione.. All'improvviso è braccata dalla polizia finché, in modo scioccante, consegna i suoi compagni d'armi in cambio dell'immunità. È il tradimento che mette in moto tutto il resto.

Il cuore del film si sviluppa sedici anni dopo, seguendo Lockjaw e Bob mentre entrambi sono perseguitati dai loro passati, costretti a una resa dei conti morale con le loro scelte pericolose. Bob vive con sua figlia Willa, interpretata da Chase Infiniti, in una piccola città santuario lontana dalla folla impazzita dei suoi giorni da teppista. Willa è una brava studentessa e un'artista marziale devota sotto la guida del Sensei Sergio di Benicio Del Toro. Bob, dal canto suo, è principalmente dedito a sballarsi e guardare film anticolonialisti come La battaglia di Algeri, che gli ricordano la sua giovinezza idealista. La loro relativa pace e tranquillità viene interrotta quando Lockjaw riceve un invito a unirsi a una cabala segreta di suprematisti bianchi chiamata Christmas Adventurers, devoti alla purificazione della razza bianca e, in modo ridicolo e astuto, ossessionati da Babbo Natale.

Sapendo che un controllo dei precedenti potrebbe rivelare le sue precedenti relazioni con Perfidia, Lockjaw dà inizio alla caccia abusando della sua autorità di colonnello militare. La seconda metà delle quasi tre ore di durata del film è dedicata a un inseguimento teso e scoppiettante attraverso il deserto californiano, mentre Lockjaw cerca disperatamente di dare la caccia a Bob e Willa per assicurarsi la sua ambita nuova appartenenza. Anderson ha mantenuto molto dell'umorismo postmoderno, vivace e nebbiato d'erba di Pynchon.in nome dell'equità, mentre la destra crea protocolli per fabbricare il consenso per la purificazione etnica, come la chiama un membro dei Christmas Adventurers.

Il personaggio di DiCaprio è intriso di tutti i tropi riconoscibili di un padre premuroso la cui lealtà indiscutibile verso sua figlia è minacciata solo da una società che non riesce a lavare via la macchia del nazionalismo bianco che l'ha partorita. Eppure, il film è il più elettrizzante e narrativamente teso del canone di Anderson. L'inseguimento finale in auto attraverso le strade secondarie del deserto vuoto della California rappresenta un culmine che mescola tensione politica, dramma familiare e pura adrenalina cinematografica in un modo che solo un maestro come Anderson può orchestrare. Anderson ha fatto un film che è cinema nel senso più puro e potente del termine, usando una tecnologia del passato per mostrarci esattamente dove ci troviamo oggi.