Le prime foto di Caccia a Gollum confermano il ritorno di un amatissimo personaggio

Pubblicazione: 24 settembre alle 09:55

Il 23 settembre 2026, in occasione dell'Hobbit Day, Warner Bros. ha regalato ai fan de Il Signore degli Anelli un viaggio nel tempo. Le prime foto dal set de Caccia a Gollum, il nuovo capitolo cinematografico ambientato nella Terra di Mezzo, hanno fatto la loro comparsa sui social, riportando gli appassionati in uno dei luoghi più iconici e amati della saga: la Contea.

🚨 BREAKING 🚨 First official set images from The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum We are officially back in the Shire as Andy Serkis directs with fresh faced Hobbits and what appears to be Frodo entering into Bag End https://t.co/jPqk7OzMdc — The Mellon Heads - LOTR Podcast (@mellon_heads) September 23, 2026

Le immagini, pubblicate sui social da Warner Bros, mostranoche sa di casa. Hobbit che passeggiano tra le colline verdeggianti, carri carichi di zucche giganti, anatre che nuotano placide in uno stagno. E poi lui:, ritratto di spalle mentre si avvia verso l'ingresso circolare di Casa Baggins., a 25 anni di distanza dalla prima avventura cinematografica.

La scelta di mostrare il personaggio solo di spalle non è casuale. Wood, oggi 45enne, dovrà apparire sullo schermo con l'aspetto che aveva quando il viaggio della Compagnia ebbe inizio. Per questo motivo la produzione farà ricorso a tecnologie di de-aging digitale, processi di ringiovanimento artificiale che verranno applicati in post-produzione. Andy Serkis, regista del film oltre che interprete di Gollum, ha confermato a luglio l'utilizzo di machine learning e intelligenza artificiale per riportare indietro le lancette dell'anagrafe di alcuni protagonisti.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il de-aging ha suscitato dibattiti nella comunità dei fan. Alcuni vedono nella tecnologia un'opportunità per mantenere la continuità visiva con la trilogia originale, altri temono che l'effetto possa risultare artificiale o distogliere dall'interpretazione. Serkis ha minimizzato le preoccupazioni, spiegando che il machine learning rappresenta solo una parte del processo produttivo, non l'intero approccio alla caratterizzazione dei personaggi.

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato - Warner Bros Pictures

Quello che emerge da queste prime immagini è soprattutto, di ricongiunzione con un mondo cheLa Contea non è mai stata solo uno scenario: èche precede l'avventura, il punto di partenza e di arrivo di ogni viaggio che conta. Vederla di nuovo sullo schermo, con i suoi colori saturi di verde e i suoi ritmi pausati, è come

La caccia a Gollum promette di esplorare uno dei periodi meno conosciuti della mitologia tolkeniana, offrendo ai fan della prima ora nuove prospettive su personaggi amati e introducendo al contempo figure inedite. L'appuntamento nelle sale è tra poco più di un anno, ma queste prime foto hanno già riacceso quella fiamma che, evidentemente, non si è mai spenta del tutto.