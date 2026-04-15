Il Signore degli Anelli Caccia a Gollum: chi è Marigol, il nuovo personaggio interpretato da Kate Winslet?

Pubblicazione: 15 aprile alle 15:18

Il ritorno nella Terra di Mezzo è sempre un evento, ma Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum promette qualcosa di diverso: una storia già conosciuta… vista da un’angolazione nuova. Accanto ai volti storici della saga, emergono personaggi inediti che stanno già facendo discutere. Tra questi c’è Marigol, interpretata da Kate Winslet, una figura misteriosa che potrebbe cambiare gli equilibri della narrazione. Ma chi è davvero? E perché il suo nome ha acceso così tanto la curiosità? Cerchiamo di capire chi è questo personaggio che potrebbe ricoprire un ruolo molto importante nel nuovo film.

Il nuovo filmriporta sullo schermo molti volti iconici:torna nei panni disarà ancorariprenderà il ruolo di. A questi si aggiungono nuovi interpreti e nuovi personaggi, tra cui, pensati per arricchire una fase della storia finora poco esplorata.

Marigol è il personaggio più enigmatico tra le novità. Il suo nome non compare nel “canone” ufficiale delle opere di J. R. R. Tolkien, cioè nell’insieme dei libri che definiscono la storia originale della Terra di Mezzo. Questo è un elemento importante: significa che non si tratta di una figura già conosciuta, ma di una creazione nuova oppure di una reinterpretazione molto libera da parte degli autori del film.

Kate Winslet in Omicidio a Easttown, fonte: Sky

Alcuni dettagli però hanno fatto nascere delle ipotesi. Il nome Marigol ricorda infatti Marigold Gamgee, personaggio secondario legato alla Contea e alla famiglia di Sam. Tuttavia, le differenze di nome, periodo storico e ambientazione rendono poco probabile un collegamento diretto. Più realistico è pensare che gli autori abbiano preso ispirazione da nomi e sonorità già esistenti per creare qualcosa di nuovo, coerente con lo stile di Tolkien ma non vincolato ai suoi testi.

E questa scelta ha una spiegazione precisa: il film è ambientato negli anni precedenti a, durante la. Si tratta di un periodo. Per trasformarlo in un film completo, è necessarioche possano affiancare figure come(qui chiamato Strider) e, ampliando in questo modo la narrazione.

Non a caso, anche il personaggio di Halvard segue questa logica: potrebbe essere un Ramingo del Nord, cioè uno dei guerrieri legati ad Aragorn. Questo rafforza l’idea che Marigol possa avere un ruolo simile: una figura inserita per dare profondità alla storia, creare relazioni e aggiungere tensione narrativa.

Hunt Gollum, fonte: Warner Bros. Pictures

Un altro elemento interessante è il mistero ancora totale riguardante l'effettivo ruolo di Marigol. Non si sa se sarà alleata o nemica, né quale sarà il suo legame con Gollum o con gli altri protagonisti. Proprio questa mancanza di informazioni è una scelta strategica: aumenta l’attesa e lascia spazio a teorie e interpretazioni.

In definitiva, Marigol rappresenta uno degli aspetti più moderni di questo progetto: un ponte tra il mondo originale creato da Tolkien e le esigenze del cinema contemporaneo, che ha bisogno di espandere, reinterpretare e sorprendere il pubblico al cinema. In attesa di saperne di più, ricordiamo che il film, diretto dallo stesso Andy Serkis, arriverà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre 2027, con l’obiettivo di raccontare una delle storie più oscure e affascinanti mai viste nella Terra di Mezzo.