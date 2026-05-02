Viggo Mortensen commenta il nuovo attore di Aragorn (sorprendendo i fan contrari alla scelta)

Pubblicazione: 02 maggio alle 15:19

Quando si tratta di ricasting in saghe amate come Il Signore degli Anelli, i fan tendono a trattenere il respiro. L'annuncio di Jamie Dornan nel ruolo di Aragorn per Il Signore degli Anelli: La caccia di Gollum avrebbe potuto generare polemiche, nostalgie ferite o paragoni spietati. E invece no, visto che Andy Serkis, regista e protagonista del film nei panni di Gollum, ha rivelato durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz che Viggo Mortensen, l'Aragorn originale, è assolutamente entusiasta della scelta.

"Siamo entusiasti che Jamie lo stia facendo", ha dichiarato Serkis con convinzione palpabile. "E, tra l'altro, lo è anche Viggo". Un sigillo d'approvazione che,, "significa molto". Serkis ha confermato con un secco "al cento per cento",

La domanda sorge spontanea: perché Mortensen non ha ripreso il ruolo che lo ha consacrato nell'immaginario collettivo? Serkis ha preferito mantenere il riserbo, spiegando di voler conservare i dettagli sul casting per più avanti. "Non voglio davvero entrare nei dettagli adesso perché voglio tenere tutto questo per più in là. Risparmierò tutte le discussioni sul casting", ha detto, lasciando intendere che ci saranno rivelazioni più approfondite in futuro.

Il Signore degli Anelli, fonte: Warner Bros.

Il casting di Dornan era stato svelato durante il CinemaCon, nell'ambito del panel Warner Bros., insieme ad altri nomi di peso. Ian McKellen tornerà come Gandalf, confermando la continuità con la trilogia originale. Kate Winslet interpreterà Marigol, un personaggio nuovo, mentre Leo Woodall sarà Halvard. Non mancheranno volti familiari come Lee Pace nei panni di Thranduil ed Elijah Wood che riprenderà il ruolo di Frodo. Un cast che mescola veterani e nuove leve, creando un ponte generazionale tra i fan storici e quelli che si avvicinano ora alla Terra di Mezzo.

aveva anticipato il recast in una precedente conversazione con ScreenRant, limitandosi a dire: "Diciamo solo che stiamo ricasting il ruolo e siamo sulla buona strada per trovare qualcuno". Ora quel qualcuno ha un nome e un volto:, noto principalmente perma con una carriera che spazia dal thriller al dramma intimista.

Ma cosa racconterà Il Signore degli Anelli: La caccia di Gollum? Il film si colloca cronologicamente tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, concentrandosi sulla caccia fisica al personaggio di Gollum ma anche su una caccia psicologica interiore. "È una caccia fisica al personaggio, ma anche una caccia psicologica a se stesso", ha spiegato Serkis. "Siamo proprio sulla rampa di lancio ora, ed è molto eccitante. Sarà un grande viaggio".

Hunt Gollum, fonte: Warner Bros. Pictures

L'intero team originale de Il Signore degli Anelli è stato riassemblato per il progetto, a conferma della volontà di mantenere coerenza estetica e narrativa. "Il film è radicato nel lore, nel mondo e nella visione della trilogia di Peter Jackson e della trilogia de Lo Hobbit", ha precisato Serkis. "Sembrerà un vero film della Terra di Mezzo, non c'è dubbio". Ma non sarà solo nostalgia: il regista ha promesso un'indagine molto più interna e psicologica su uno dei personaggi più complessi di Tolkien.

L'uscita è fissata per il 17 dicembre 2027, una data che lascia ampio spazio alle riprese, ora in procinto di iniziare, e alla post-produzione. Nel frattempo, il dibattito sul casting continuerà, ma con una certezza: se persino Viggo Mortensen approva, forse è davvero il momento di dare fiducia a questa nuova incarnazione di Aragorn. Dopotutto, la Terra di Mezzo è sempre stata un luogo dove il passaggio di testimone, da Bilbo a Frodo, da Gandalf il Grigio a Gandalf il Bianco, rappresenta non la fine ma l'evoluzione di una leggenda.