Frodo sta davvero tornando? Le parole di Elijah Wood accendono i fan de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum

Le ultime dichiarazioni di Elijah Wood hanno riacceso l’entusiasmo dei fan della Terra di Mezzo. L’attore, celebre per aver interpretato Frodo Baggins, ha lasciato intendere che il suo ritorno nel nuovo film de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum sia sempre più probabile. Il progetto, diretto da Andy Serkis, riporterà il pubblico nella Terra di Mezzo con una storia ambientata prima degli eventi della trilogia cinematografica principale. Anche se non c’è ancora un annuncio ufficiale sul cast completo, le parole di Wood hanno fatto nascere nuove aspettative. Il film rappresenta infatti un ritorno creativo di molti membri storici della saga.

Il nuovo film rappresenta un’espansione cinematografica dell’universo tratto dai romanzi di. Quandoannunciò il progetto nel, l’obiettivo era raccontare una storia inedita dellaconcentrata sul personaggio di Gollum. La trama si collocherà in un momento molto preciso della cronologia narrativa: dopo la festa di compleanno di Bilbo Baggins ma prima della missione che porta la Compagnia dell’Anello verso le Miniere di Moria.

Questo periodo temporale, poco esplorato nei film precedenti, offre spazio per raccontare nuovi eventi legati alla caccia a Gollum, una missione fondamentale nella storia della Terra di Mezzo. Il racconto dovrebbe quindi approfondire il ruolo di questo personaggio enigmatico e pericoloso, già interpretato da Andy Serkis tramite motion capture fin dal film Il Signore degli Anelli: Le Due Torri.

Frodo de Il Signore Degli Anelli, fonte: Warner Bros.

Proprio Serkis, oltre a tornare nei panni di Gollum, dirigerà il progetto. Secondo Elijah Wood, la scelta appare perfettamente naturale, perché l’attore ha contribuito in modo decisivo a definire il personaggio negli ultimi vent’anni di cinema fantasy. Wood ha infatti dichiarato di essere entusiasta dell’idea che Serkis guidi il film dedicato alla creatura che ha reso così iconica.

Le dichiarazioni dell’attore hanno inoltre alimentato le voci su. Durante un’intervista,ha spiegato chela, ma ha riconosciuto che esiste una “buona possibilità” che ciò accada. In passato, durante una convention,avrebbe lasciato trapelare qualcosa sul ritorno di Frodo, anticipando involontariamente parte dei piani del progetto.

Wood ha poi espresso un sentimento molto chiaro: non vorrebbe che un altro attore interpretasse Frodo finché lui è ancora in grado di farlo. Secondo l’attore, l’idea di tornare nella Terra di Mezzo è emozionante sia per gli interpreti sia per i fan. Ha anche spiegato che nuovi film ambientati in questo universo generano sempre un certo timore tra il pubblico, perché molti spettatori desiderano che l’eredità della saga venga preservata con rispetto.

Frodo de Il Signore degli Anelli, fonte: Warner Bros.

Nonostante queste cautele, Wood ha descritto il progetto come una sorta di “ritorno della band”, con molti dei collaboratori storici della trilogia originale di nuovo coinvolti nella produzione. Tra questi c’è anche Philippa Boyens, che dovrebbe co-scrivere e produrre il film insieme agli altri veterani della saga.

La presenza di numerosi membri del team creativo originale potrebbe contribuire a mantenere lo stile e l’identità delle trilogie dirette da Peter Jackson tra il 2001 e il 2014. Secondo le prime anticipazioni, inoltre, l’intenzione degli studios sarebbe quella di realizzare altri film ambientati nello stesso universo narrativo.

Un’altra questione che sta alimentando le discussioni tra i fan riguarda il possibile ritorno di Aragorn. Nella trilogia originale il personaggio era interpretato da Viggo Mortensen, ma la cronologia della nuova storia potrebbe richiedere una versione più giovane del ranger. Alcune indiscrezioni parlano dell’attore Leo Woodall come possibile sostituto, anche se non esistono conferme ufficiali.

Frodo de Il Signore degli Anelli, fonte: Warner Bros.

Se questo cambio di interprete venisse confermato, il film potrebbe presentare una combinazione di attori storici e nuovi volti. Tra i possibili ritorni, oltre a Wood e McKellen, si ipotizza anche quello di interpreti come Orlando Bloom, Sean Astin e John Rhys-Davies, anche se per ora si tratta solo di speculazioni.

La produzione del film dovrebbe iniziare nei prossimi mesi, con l’avvio delle riprese previsto intorno a maggio. Con l’uscita fissata per dicembre 2027, è probabile che nei prossimi mesi vengano annunciati nuovi dettagli ufficiali sul cast e sulla trama. Per ora, però, una cosa è certa: le parole di Elijah Wood hanno riacceso l’entusiasmo di milioni di fan. L’idea di rivedere Frodo sul grande schermo, anche solo per una nuova avventura ambientata nella Terra di Mezzo, è sufficiente per trasformare Caccia a Gollum in uno dei progetti fantasy più attesi dei prossimi anni.