Il Signore degli Anelli: John Rhys-Davies non esclude un ritorno nei nuovi film, ma detta alcune condizioni

Un altro attore del cast del Signore degli Anelli si è di recente trovato a parlare dei nuovi film in sviluppo di cui uno incentrato su La caccia a Gollum (titolo provvisorio del film in arrivo nel 2026).

Il Signore degli Anelli, Elijah Wood non vede i due nuovi film come "un modo per fare soldi facili": "Sono così emozionato"

Si tratta di John Rhys-Davies, volto di Gimli nella trilogia di Peter Jackson, che ha dettato alcune condizioni sul suo potenziale ritorno:

Beh, tutti sanno che non voglio più indossare protesi, ma [lo prenderei in considerazione] per rispetto nei confronti di Andy, che adoro e che è cresciuto così tanto. Se me lo chiedessero non potrei sopportare di indossare ancora tutto quel trucco e perdere la pelle. Magari si potrebbe fare in digitale?