Gli Anelli del Potere, Philippa Boyens non ha guardato la serie: "Non vogliamo alcuna contaminazione incrociata"

Philippa Boyens, co-sceneggiatrice della trilogia del Signore degli Anelli e dello Hobbit (di quest'ultima è stata anche produttrice) insieme a Peter Jackson e Fran Walsh, svela di non aver visto la serie tv di Prime Video Gli Anelli del Potere.

Il motivo, ha spiegato, è evitare contaminazioni:

Non l'ho guardata, e l'ho fatto di proposito perché non intendo giudicare il tentativo di qualcun altro di tornare in quel mondo. Ma il vero motivo per cui sto alla larga è che non vogliamo alcuna contaminazione incrociata. Non voglio sentire che abbia influenzato il nostro modo di raccontare. Spero di farlo un giorno, devo solo riuscire a tirare fuori il mio sedere dalla Terra di Mezzo prima!