Gli Anelli del Potere 2 a quota 70 milioni di spettatori, Jennifer Salke: "Non c'è alcun dubbio che andremo avanti"

Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios, ha parlato di Gli Anelli del Potere 2 e dei piani futuri, confermando che al momento non c'è alcuna intenzione di cambiarli.

Salke ha innanzitutto parlato delle reazioni a questa seconda stagione che si è appena conclusa, svelando che gli spettatori sono cresciuti dai 55 dichiarati qualche giorno fa a "più di 70".

Al momento si attende il via libera ufficiale, a cui dovrebbe mancare poco, ma intanto Salke ha rassicurato gli animi.

Come avete trovato le reazioni alla seconda stagione?

Ovviamente le risorse impiegate nel marketing sono state molto diverse [rispetto alla prima stagione], ma detto questo abbiamo coinvolto più di 70 milioni di persone sin dal debutto della seconda stagione. E se si pensa alla traiettoria a lungo termine, che è come questa azienda vede un titolo del genere, parliamo di un investimento a lungo termine su questa saga. […] Abbiamo oltre 100 milioni di spettatori che guardano la serie, perciò direi che siamo a posto così.

Ci sono cambiamenti legati all'impegno preso per 50 episodi totali?

Non credo. Quell'impegno non è mai stato la forza trainante di quello che stiamo facendo. Continueremo ad andare avanti finché vedremo interesse e amore dei nostri clienti in tutto il mondo. Siamo un'industria, dopo tutto. E l'interesse è molto vasto, perciò non c'è dubbio che andremo avanti con la serie.