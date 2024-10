Gli Anelli del Potere verso il rinnovo per una terza stagione, ma con un importante cambiamento

Pubblicazione: 04 ottobre alle 21:01

Che gli showrunner JD Payne e Patrick McKay siano al lavoro sulla terza stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere da mesi è cosa risaputa, ma ad oggi Amazon Studios non ha ancora dato il via libera definitivo a un rinnovo. Il piano rimane quello di raccontare una storia in cinque stagioni, ma chiaramente questo piano dipende dagli ascolti. La notizia positiva è che gli ascolti sembrano soddisfare Amazon, che ieri ha confermato che la seconda stagione finora è stata vista da 55 milioni di spettatori, e che la compagnia si aspetta che raggiunga la prima stagione (che ha totalizzato più di 150 milioni di spettatori). Gli Anelli del Potere è una delle cinque serie più viste di sempre su Prime Video.

Ecco quindi che ci si aspetta che il rinnovo venga annunciato ufficialmente questo mese. Ma sono in vista cambiamenti: gli showrunner hanno infatti cambiato gli sceneggiatori nella writers room della terza stagione.

Tra essi figurano Justin Doble, Ben Tagoe, Ava Wong Davies, Constance Cheng, Jonathan Wilson, Griff Jones e Sarah Anson. Un rinnovo creativo notevole: lasciano infatti la serie gli sceneggiatori Gennifer Hutchinson, Glenise Mullins, Helen Shang, Jason Cahill e Nicholas Adams.