L’Unico Anello, Númenor e i Nove nella terza stagione degli Anelli del Potere? Parlano Charlie Vickers e Charlotte Brändström

Pubblicazione: 04 ottobre alle 11:35

Spoiler Alert

Con la seconda stagione che si è conclusa - come da piani originali - con la caduta dell’Eregion e la disfatta degli elfi, l’attesa per la terza stagione degli Anelli del Potere si fa decisamente interessante, specialmente visto quello che possiamo aspettarci se seguiamo la miolotiga tolkieniana.

Scudo e Spada

Del sapore agrodolce delle ultime scene della puntata “Ombra e Fiamme” ne ha parlato, ai microfoni di The Wrap, Charlotte Brändström (The Witcher, Shōgun, The Outsider) regista della maggior parte degli episodi di questa stagione.

Volevo che si percepisse la speranza. Per me era davvero importante mostrare la decisione di continuare a lottare e resistere. Come ha detto Galadriel - si tratta di scegliere tra spada e scudo, se decidere di nascondersi o combattere. Ci stiamo preparando alla terza stagione che sarà tutta basata sul rispondere al fuoco!

L’Unico Anello

La Brändström ha parlato non solo del finale che, nonostante la sconfitta, chiude la stagione con un grande senso di speranza, ma anche di cosa possiamo aspettarci nell’immediato futuro:

Ma colui che ha più da dire - e da attendere con impazienza - sulla terza stagione sembra essere Charlie Vickers (Sauron) che, in un’intervista con TechRadar, ha mostrato grande entusiasmo per ciò che si prospetta all’orizzonte per l’Oscuro Signore, ora che è in possesso del martello di Fëanor e ha imparato i segreti della forgiatura degli anelli da Celebrimbor:

Sembra chiaro quale sarà il prossimo passo (la creazione dell’Unico Anello). Se ripercorriamo gli avvenimenti della Seconda Era come nei libri, è chiaro che la serie andrà in quella direzione.

La caduta di Númenor

La cosa che aspetto di vedere, però, è la Caduta di Númenor. Ma non so se ci arriveremo già nella prossima stagione. E non so nemmeno se nelle intenzioni ci sia quella di mostrare, mentre Sauron attraversa trionfante la Terra di Mezzo con il suo esercito, il corpo di Celebrimbor impalato su quella lancia, come nei libri, a mo’ di vessillo. Non so se succederà… ma ci spero a dire il vero!

I Nove

I Nove, poi, sono una parte davvero iconica della letteratura. Hanno poi preso vita nella cultura popolare grazie ai film di Peter Jackson. Quindi, se questi saranno i piani, consegnare i nove anelli ai loro portatori sarà veramente emozionante da vedere. Non so se abbiano intenzione di darli a personaggi che sono già stati introdotti nella serie e come porteranno avanti questa storia, ma sarebbe bellissimo conoscere i loro piani in merito per la prossima stagione.

Nell'attesa di un annuncio ufficiale riguardante la produzione della terza stagione, vi ricordiamo che l'ultimo episodio della seconda stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, Ombra e Fiamme, é ora disponibile su Prime Video insieme alla prima stagione.