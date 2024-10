Gli Anelli del Potere 2 a quota 55 milioni di spettatori in un mese: cosa significa?

Pubblicazione: 03 ottobre alle 16:21

Jennifer Salke di Amazon ha annunciato alcune ore fa che la seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha raggiunto 55 milioni di spettatori in tutto il mondo sin dal suo lancio avvenuto trancinque giorni fa.

L'aumento è di circarispetto ai quaranta milioni riportati a distanza di undici giorni dal lancio , quando lo studio aveva comunicato che la seconda stagione era diventata tra le, scalzando The Terminal List dalla quinta posizione.

La percentuale di crescita è stata nettamente più bassa rispetto ai risultati riscossi dalla prima stagione che aveva toccato quota 25 milioni di spettatori solamente nel primo giorno di debutto nel 2022, un dato confermato dal servizio di monitoraggio Nielsen, che ha indicato un calo generale di interesse e visualizzazioni.

Il confronto con altre serie

La notizia sugli spettatori della seconda stagione è stata data in occasione di un evento dedicato ad Amazon a Londra, dove il capo Jennifer Salke ha indicato il Regno Unito come "tra i principali paesi" in classifica, svelando che oltrei hanno visto tutta la serie nei due anni dal suo debutto.

Per avere un'idea della portata numeri, ricordiamo che a inizio anno Fallout ha raggiunto quota 65 milioni di spettatori in sedici giorni, mentre la quarta stagione di The Boys è arrivata a quota 55 milioni con qualche giorno in più rispetto agli Anelli del Potere 2, ovvero trentanove.

Sottolineiamo, per trasparenza, che Prime Video, come altre piattaforme streaming al di là di Netflix, non rivela solitamente i dati di ascolto, condividendo solamente dati interni non verificati da terzi.

Cosa significa per Gli Anelli del Potere?

Come noto, Amazon ha un piano di cinque stagioni per gli Anelli del Potere viste le grandi risorse già impiegate, ma i creatori della serie e le squadre creative coinvolte hanno dichiarato più volte alla stampa che spetta al colosso dello streaming dare il via libera a ogni stagione.

Nonostante il calo, i numeri ottenuti dalla seconda stagione sono abbastanza positivi da garantire la terza stagione, come lasciato intendere dalla regista.

La seconda stagione del Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video. Trovate tutte le notizie a proposito nella nostra scheda.